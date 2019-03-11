Губернатор Куйвашев в свой день рождения откроет турнир по любимому спорту Путина

Новая рабочая неделя для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет предпраздничной — в субботу глава региона отмечает свой 48-й день рождения. Этот день он посвятит свой день рождения любимому спорту президента России Владимира Путина.
Как и неделю назад Куйвашев начнет рабочие семь дней в Москве, а во вторник примет участие в церемонии закрытия зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
В среду, 13 марта Куйвашев вернется из Сибири на Урал — его ждут на совещании, организованном Генпрокуратурой на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Следующий день недели окажется еще более насыщенным, так как главе региона предстоит заседание правительства и оргкомитета по подготовке 300-летия Екатеринбурга, а также подписание соглашения по лесной отрасли — для этого из Москвы приедет заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик.
В пятницу Куйвашев встретится со своими коллегами на мозговом штурме — совете губернаторов УрФО в Кургане, который ранее анонсировал полпред президента в округе Николай Цуканов. В тот же день в Екатеринбурге состоится собрание Ельцин-Центра, на котором подведут итоги его работы за 2018 год.
В предстоящую субботу губернатор Свердловской области будет отмечать свой 48-й день рождения. В этот день он откроет масштабное спортивное событие — турнир «Большой шлем» по дзюдо, который пройдет на площадке екатеринбургского Дворца игровых видов спорта. Напомним, что российский президент является мастером спорта по самбо и дзюдо.