Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов, который курировал сферу образования, ушел в отставку. По данным источникам «Вести: Приморье», причиной отставки чиновника стал инцидент в школе №2 в Большом Камне, где родители школьника окунули головой в унитаз.
«Увольнение вице-губернатора связано со скандалом с самосудом над пятиклассником в школе Большого Камня», — сказано в сообщении «Вести: Приморья». РИА Новости сообщили, что приморские власти пока официально эту версию не подтверждают.
Напомним, что в конце февраля в Приморском крае родители учеников одной из школ устроили самосуд над пятиклассником-хулиганом, который якобы издевался над сверстниками. Отцы пострадавших детей схватили школьника за шиворот и окунули его головой в унитаз. На мужчин завели уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ) и задержали. Впоследствии одного из мужчин освободили из изолятора временного содержания.
Ранее от работы были отстранены директор школы и классный руководитель. Помимо этого, начальнику управления образования города Большой Камень объявлен выговор.