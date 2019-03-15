Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку после самосуда родителей над школьником

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 10:31
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Власти Приморья пока не называют причины отставки врио вице-губернатораФОТО: скрин с видео выступления врио вице-губернатора Приморья на «Россия-1»

Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов, который курировал сферу образования, ушел в отставку. По данным источникам «Вести: Приморье», причиной отставки чиновника стал инцидент в школе №2 в Большом Камне, где родители школьника окунули головой в унитаз.

«Увольнение вице-губернатора связано со скандалом с самосудом над пятиклассником в школе Большого Камня», — сказано в сообщении «Вести: Приморья». РИА Новости сообщили, что приморские власти пока официально эту версию не подтверждают.

Напомним, что в конце февраля в Приморском крае родители учеников одной из школ устроили самосуд над пятиклассником-хулиганом, который якобы издевался над сверстниками. Отцы пострадавших детей схватили школьника за шиворот и окунули его головой в унитаз. На мужчин завели уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ) и задержали. Впоследствии одного из мужчин освободили из изолятора временного содержания.

Ранее от работы были отстранены директор школы и классный руководитель. Помимо этого, начальнику управления образования города Большой Камень объявлен выговор.

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