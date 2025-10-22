Силуанов ответил, будет ли повышение НДФЛ

Силуанов заявил, что ежегодная корректировка НДФЛ нецелесообразна Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ежегодная корректировка параметров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России признана нецелесообразной. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время пленарного заседания Госдумы.

«Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно», — приводят слова Силуанова РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее в Госдуме призывали увеличить ставки НДФЛ для граждан с особо высокими доходами до 35%. В частности, предлагалось установить налоговую ставку в размере 25% для годовых доходов от 250 до 500 миллионов рублей, а для тех, чей доход превышает 500 миллионов рублей в год, — 35%.

