Силуанов ответил, будет ли повышение НДФЛ

22 октября 2025 в 21:12
Силуанов заявил, что ежегодная корректировка НДФЛ нецелесообразна

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ежегодная корректировка параметров налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России признана нецелесообразной. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время пленарного заседания Госдумы.

«Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно», — приводят слова Силуанова РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее в Госдуме призывали увеличить ставки НДФЛ для граждан с особо высокими доходами до 35%. В частности, предлагалось установить налоговую ставку в размере 25% для годовых доходов от 250 до 500 миллионов рублей, а для тех, чей доход превышает 500 миллионов рублей в год, — 35%.

Отмечается, что в России сохраняются предпосылки для дальнейшего роста разрыва в доходах населения, что обусловлено системными проблемами, требующими корректировки налоговой политики. Прежде всего речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения, внедрения которой партия «Справедливая Россия — За правду» добивается уже два десятилетия. В прошлом году по поручению президента был принят новый закон, согласно которому с 2025 года максимальная ставка НДФЛ на доходы, превышающие 50 миллионов рублей в год, составляет 22%.

