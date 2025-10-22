В Белоруссии возбудили уголовное дело о смерти мигранта на границе с Латвией
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
В Белоруссии возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мигранта у границы с Латвией. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.
«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. По предварительной информации, 29-летний иностранец скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
В ведомстве уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц» УК Белоруссии. Производство по делу будет вестись главным следственным управлением и соединено с расследованием в отношении должностных лиц Латвийской Республики. Всего по уголовному делу в отношении латвийских должностных лиц потерпевшими признаны 96 человек, из которых 30 погибли.
Ранее белорусские пограничники обнаружили двух граждан Эритреи с телом погибшего товарища у границы с Латвией. По их словам, всех троих задержали люди в форме на территории Латвии, избили с применением электрошокера и вывезли к границе, где вынудили перейти в Беларусь. Следователи осмотрели место происшествия, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
