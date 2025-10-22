Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

В Белоруссии возбудили уголовное дело о смерти мигранта на границе с Латвией

22 октября 2025 в 20:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Белоруссии СК возбудили дело после гибели иностранца на границе с Латвией

В Белоруссии СК возбудили дело после гибели иностранца на границе с Латвией

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Белоруссии возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мигранта у границы с Латвией. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. По предварительной информации, 29-летний иностранец скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В ведомстве уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц» УК Белоруссии. Производство по делу будет вестись главным следственным управлением и соединено с расследованием в отношении должностных лиц Латвийской Республики. Всего по уголовному делу в отношении латвийских должностных лиц потерпевшими признаны 96 человек, из которых 30 погибли.

Продолжение после рекламы

Ранее белорусские пограничники обнаружили двух граждан Эритреи с телом погибшего товарища у границы с Латвией. По их словам, всех троих задержали люди в форме на территории Латвии, избили с применением электрошокера и вывезли к границе, где вынудили перейти в Беларусь. Следователи осмотрели место происшествия, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал