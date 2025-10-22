Рютте: США поставили на Украину оружия на два миллиарда долларов
22 октября 2025 в 20:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Страны НАТО приобрели у Соединенных Штатов вооружение для Украины на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил на пресс-конференции во время визита в Вашингтон. По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружения Украине, при этом финансирование закупок осуществляется странами НАТО. Он отметил, что альянс прилагает значительные усилия для реализации этих поставок, и первая партия вооружения на сумму порядка двух миллиардов долларов уже была отправлена из США на Украину.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал