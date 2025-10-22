Силуанов оценил объем теневой экономики в России
22 октября 2025 в 20:42
Объем теневой экономики в России оценивается примерно в 10–12% от внутреннего валового продукта. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр отметил, что этот показатель сравнительно невысокий на фоне аналогичных данных в других государствах.
