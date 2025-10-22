Reuters: Украина требует от ЕС права распоряжаться средствами с активов РФ

Киев хочет получить средства с замороженных российских активов до конца 2025 года Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина требует от Евросоюза предоставить ей право самостоятельно распоряжаться средствами с замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, представитель администрации президента Владимира Зеленского пояснил, что Киев настаивает на получении этих средств до конца 2025 года.

«Украина нуждается в этих средствах до конца года с возможностью самостоятельно решать, как их потратить», — приводит слова чиновника агентство Reuters. Он отметил, что средства необходимы как для закупки неевропейского оружия, так и для устранения ущерба от боевых действий.

По данным агентства, страны ЕС предлагают использовать доходы от замороженных российских активов преимущественно для поддержки своей оборонной промышленности. В то же время Еврокомиссия готовит новый кредит для Украины, обеспеченный этими средствами.

Продолжение после рекламы