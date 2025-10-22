Reuters: Украина требует от ЕС права распоряжаться средствами с активов РФ
Киев хочет получить средства с замороженных российских активов до конца 2025 года
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина требует от Евросоюза предоставить ей право самостоятельно распоряжаться средствами с замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, представитель администрации президента Владимира Зеленского пояснил, что Киев настаивает на получении этих средств до конца 2025 года.
«Украина нуждается в этих средствах до конца года с возможностью самостоятельно решать, как их потратить», — приводит слова чиновника агентство Reuters. Он отметил, что средства необходимы как для закупки неевропейского оружия, так и для устранения ущерба от боевых действий.
По данным агентства, страны ЕС предлагают использовать доходы от замороженных российских активов преимущественно для поддержки своей оборонной промышленности. В то же время Еврокомиссия готовит новый кредит для Украины, обеспеченный этими средствами.
Ранее Евросоюз уже направил Украине более 10 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов, при этом значительная часть средств была выделена на закупку европейского вооружения и поддержку оборонной промышленности ЕС. Общий объем помощи Киеву с 2022 года приблизился к 178 миллиардам евро. Россия, в свою очередь, неоднократно называла заморозку активов незаконной и предупреждала о возможных зеркальных мерах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Ирина23 октября 2025 00:34Деньги быстро потратят. Потом нечем будет помогать.