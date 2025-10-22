Логотип РИА URA.RU
Силуанов назвал нецелесообразным менять НДФЛ каждый год

22 октября 2025 в 20:40
Глава Минфина России Антон Силуанов, выступая в Госдуме, отметил, что ежегодная корректировка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не является целесообразной. По его словам, существуют альтернативные механизмы фискального регулирования, в частности, налог на роскошь, который применяется в отношении граждан, обладающих значительными активами и крупными имущественными комплексами.

