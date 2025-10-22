Глава Генштаба Франции призвал армию быть готовой к войне через 3-4 года

Генерал Мандон заявил, что подготовка Франции к войне необходима из-за напряжения Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что армия страны должна быть готова к возможному военному столкновению в течение ближайших трех-четырех лет. Об этом он сообщил на слушаниях комиссии по обороне Национального собрания Франции.

«Первая цель, которую я поставил перед вооруженными силами, — быть готовыми к столкновению через три-четыре года», — приводит слова Мандона ТАСС. По его словам, такая готовность необходима в условиях нарастающего международного напряжения.

Генерал сформулировал свою позицию в контексте противостояния с Россией, поясняет газета Le Parisie. Он подчеркнул, что сейчас конфликт уже развивается в так называемых гибридных формах, но в будущем не исключено его перерастание в более крупный формат. Во время обсуждения глава штаба также обратил внимание на необходимость усиления оборонного бюджета и модернизации вооружения. Он призвал депутатов поддержать обновление стратегических планов армии, чтобы обеспечить ее оперативную готовность к новым вызовам.

