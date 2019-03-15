Единороссы назначили куратора избирательных кампаний по всему Уралу

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов будет курировать все избирательные кампании единороссов 2019 года в УрФО. Решение об этом принято на заседании Уральского межрегионального координационного совета партии (МКС), который проходит в эти минуты в Тюмени.
Иванов назначен заместителем председателя МКС Ивана Квитки, представляющего в Госдуме Тюменскую область. Осенью 2019 года на территории УрФО пройдут выборы губернаторов Курганской и Челябинской областей, выборы депутатов городских дум в Кургане, Салехарде и Челябинске. В Свердловской области состоятся дополнительные выборы депутата Госдумы, а также депутата заксобрания. Кроме того, во всех регионах федерального округа пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Кроме того, Квитка назначил себе еще двух заместителей — кадровые вопросы в УрФО будет курировать член Совета Федерации от Ямала Елена Зленко, а депутат Госдумы от Челябинской области Анатолий Литовченко назначен ответственным за экспертно-аналитическую и учебно-методическую работу.
«Все кандидатуры — люди компетентные, с большим опытом партийной и управленческой работы. Они хорошо знают регионы УрФО и на протяжении многих лет вносят свой вклад в развитие партии», — цитирует Квитку пресс-служба тюменского отделения «Единой России».