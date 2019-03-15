14 марта 2019
13 марта 2019

Ямальская «дочка» Газпрома избежала банкротства. Но с нее требуют 1,3 млрд рублей

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 20:12
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Клипарты. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
Истец считает, что компания не заплатила за строительство объектов огромную суммуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новоуренгойский газохимический комплекс (дочерняя компания ПАО «Газпром») избежал банкротства. Истец в лице конкурсного управляющего московской компании «Стройнефтегаз Альянс» Николая Егорина отказался от своих требований. Об исходе дела сообщается в определении Арбитражного суда Ямала, текст которого размещен в картотеке.

«До судебного заседания от Егорина Николая Юрьевича в суд поступил письменный отказ от предъявленных требований и прекращении производства по делу о банкротстве. На основании изложенного арбитражный суд определил производство по делу прекратить», — говорится в тексте постановления, опубликованном 15 марта.

Получить оперативный комментарий от Егорина и руководства дочерней структуры «Газпрома» не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

Отметим, в окружном Арбитражном суде также находится дело о взыскании «СНГ Альянс» с «дочки» Газпрома 1,3 млрд рублей в качестве задолженности по оплате работ по строительству объектов «Новоуренгойского газохимического комплекса». Ближайшее заседание по делу назначено на 9 апреля.

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