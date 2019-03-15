Бывшая жена Грудинина узнала, как он хочет использовать мандат депутата Госдумы

Павлу Грудинину не верит его бывшая супруга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшая супруга гендиректора «Совхоза им. Ленина» и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина — Ирина Грудинина заявила, что после получения бывшим мужем мандата депутата Госдумы она будет добиваться ареста его имущества. Женщина опасается, что супруг может обмануть ее при разделе имущества и переписать совместные активы на третьи лица.

«Буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов», — пояснила Грудинина «Интерфаксу». «При необходимости буду добиваться ареста имущества», — добавила она.

По мнению Ирины, экс-супруг с помощью мандата депутата Госдумы попытается «получить неприкосновенность перед законом». Она опасается, что Грудинин сможет «переписать общее имущество на какие-то третьи лица», ссылаясь на статус депутата, которому закон не позволяет быть совладельцами компаний, зарубежной недвижимости и счетов в иностранных банках.

Грудинины развелись летом прошлого года после 37 лет брака. В рамках бракоразводного процесса всплыл принадлежащий Грудинину белизский офшор, который бизнесмен не внес в декларацию, избравшись депутатом госсовета подмосковного города Видное, за что был лишен мандата. До этого глава «Совхоза им. Ленина» и кандидат в президенты РФ лгал об отсутствии у него иностранных активов в банках Швейцарии и Лихтенштейна.

14 марта президиум КПРФ решил передать Грудинину депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти академика Жореса Алферова. Решение раскололо коммунистов, а аналитики назвали сделку коммерческой. Так, Грудинин мог внести большой взнос в партийную кассу, однако в этом нет ничего противозаконного, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

На данный момент Центризбирком зарегистрировал уже несколько обращений, в которых заявители просят главу комиссии Эллу Памфилову воспрепятствовать передаче мандата Павлу Грудинину, передает РАПСИ. Некоторые из них опасаются, что Грудинин использует депутатскую неприкосновенность с целью «сохранить награбленное».