В отравленном смогом башкирском Сибае напали на политолога Никиту Исаева

«Тайбоксеры» перебивали политолога и требовали закончить встречу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В башкирском Сибае во время встречи с жителями города политолога Никиту Исаева осыпали мукой и потребовали прекратить общение с гражданами. Оппозиционер прибыл в республику вместе со своей представительницей Алиной Жестовской, чтобы пообщаться с местными жителями. Темой беседы была экологическая ситуация в городе, рядом с которым расположен тлеющий карьер по добыче медной руды. Об этом «URA.RU» сообщила представитель общественного деятеля Алина Жестовская.

По ее словам, они вместе с Исаевым прилетели в Сибай, чтобы пообщаться с местными жителями об экологической ситуации в регионе, однако на первой встрече это сделать не удалось. «У нас сегодня запланировано три встречи с населением, сейчас мы едем на вторую, первая уже состоялась. Администрация пригнала тайбоксеров [спортсмены, которые занимаются тайским боксом] из клуба „Черный дракон“, которые пытались срывать встречу. Они не давали жителям с нами общаться. Потом в итоге кинули белым порошком каким-то в Никиту Олеговича, на меня все это попало», — рассказывает Жестовская. В посте на своей странице в Facebook она уточнила, что это была мука.

Представительница Исаева рассказала, что «тайбоксеры» их перебивали и требовали закончить встречу, однако при этом заблокировали машину, на которой приехал политолог. Помогли «отбить» гостей сами местные жители. Сейчас Исаев и Жестовская едут на вторую встречу, где, по словам местных жителей, уже находятся те самые «тайбоксеры». Также общественных деятелей сопровождают машины со спортсменами.

Отметим, режим повышенной готовности экстренных службы из-за смога и запаха серы действует в Сибае с декабря 2018 года. Причиной стало тление руды на закрытом карьере Учалинского ГОКа, принадлежащего УГМК. В УГМК на просьбу «URA.RU» прокомментировать инцидент посоветовали обратиться в полицию. «К УГМК это никак не относится», — сказала замначальника управления общественных связей компании Нина Пелевина.

Ранее гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров провели встречу с жителями Сибая. Козицын рассказал, как будут ликвидировать очаги окисления горной породы. Также в ходе встречи стало известно, что УГМК выделит городу 200 млн рублей в качестве компенсации.