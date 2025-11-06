В МВД предлагают в будущем реорганизовать импорт в РФ рабочей силы

В МВД предлагают в будущем реорганизовать импорт в Россию рабочей силы Фото: Илья Московец © URA.RU

В МВД выступили с инициативой по реформированию системы привлечения иностранных работников в Россию. Согласно предложению, в перспективе планируется внедрить реестровую модель, где основным инструментом заполнения вакансий станет организованный набор трудовых мигрантов. О необходимости оптимизации рынка труда иностранных граждан сообщил замначальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Кирилл Адзинов.

«Текущее состояние миграции способствует уклонению иностранцев от уплаты налогов, утечке в страну их исхода значительных финансовых ресурсов в связи с приобретением ими валютных средств. <...> Решением этих проблем может стать создание системы организованного набора иностранной рабочей силы», — заявил Адзинов. Его слова передает «Коммерсант».

Кирилл Адзинов в ходе работы комиссии Государственного совета по направлению «Кадры» заявил, что существующая ситуация в миграционной сфере создает условия для уклонения иностранцев от налоговых обязательств и оттока существенных финансовых средств в страны их происхождения через покупку иностранной валюты. Помимо этого, увеличивающийся дисбаланс между местным населением и мигрантами провоцирует острые конфликты на религиозной почве, замещение местных жителей приезжими в отдельных экономических секторах, возрастание нагрузки на социальную инфраструктуру в сферах образования и здравоохранения, а также формирование неподконтрольных этнических анклавов из-за концентрации представителей одной национальности.

Продолжение после рекламы

Согласно новой схеме, трудовые мигранты после прохождения необходимых проверок на родине будут прибывать непосредственно к конкретным работодателям. Функции по формированию данного механизма предполагается возложить на МВД, тогда как Минтруда займется определением необходимого количества иностранных специалистов. Таким образом, вместо действующей системы выдачи разрешительной документации (включающей разрешение на привлечение и использование иностранных работников, разрешение на работу и патент) планируется ввести реестровую систему. Новый механизм предусматривает привлечение иностранной рабочей силы при отсутствии кандидатов из числа граждан РФ и оперативное рассмотрение заявок работодателей органами занятости. При этом Минтруда, МВД и Федеральная служба по труду и занятости планируют регулярно проводить опросы работодателей для предварительной оценки потребности в количестве работников, их странах происхождения и профессиональной квалификации.

Однако представители профсоюзных организаций и предпринимательского сообщества скептически относятся к идее использования организованного набора для всех категорий иностранных сотрудников. Они характеризуют ее как нереалистичный план, который столкнется с серьезными бюрократическими препятствиями.