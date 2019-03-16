Собчак назвала причины развода с Виторганом

Телеведущая строит в Подмосковье дом, в котором будет жить с сыном и матерью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему ей не удалось спасти брак с актером Максимом Виторганом. Ответ на вопрос, который давно волнует поклонников пары, прозвучал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Ксении, причиной развода стали накопившееся обиды и невнимание. «В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», — приводит слова телеведущей издание Starhit.

Собчак отметила, что к разрыву отношений привели недомолвки и взаимные претензии. Ксения вспомнила, что в их с мужем доме на стене висела картина с цитатой музыканта Джона Леннона. Смысл высказывания был в том, что любовь — это цветок, который нужно постоянно поливать. Собчак признала, что они с Витроганом с этим не справились. Также она заявила, что это их общая вина.

Телеведущая утверждает, что после расставания им с Виторганом удалось сохранить хорошие отношения и уважение друг к другу. Также телеведущая рада, что ей удалось договориться с мужем о том, чтобы дать сыну Платону двойную фамилию: Виторган-Собчак.

В настоящее время телеведущая строит в Подмосковье деревянный двухэтажный дом с бассейном для сына и планирует жить в нем вместе с матерью и Платоном. Собчак добавила, что в особняке будет две детских комнаты, потому что она хочет еще одного ребенка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Максим Виторган и Ксения Собчак объявили на своих страницах в Instagram о прекращении отношений. По словам супругов, они давно живут отдельно.