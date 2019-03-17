16 марта 2019

Пушков ответил украинской журналистке, которая высказалась о жителях Крыма

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 14:27
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Крымская весна. Екатеринбург, россия, крым, весна
По мнению Пушкова, ностальгия по Украине в Крыму неуместнаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на заявление украинской журналистки Олеси Медведевой о том, что жители Крыма не тоскуют по Украине и успешно интегрировались в Россию. По словам политика, ностальгии у крымчан по украинскому прошлому быть не должно.

«А с чего быть в Крыму ностальгии по Украине? 23 года полуостров хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались», — пишет в своем Twitter Алексей Пушков. Сенатор заявил, что от Киева в Крыму можно было ожидать лишь «повторения Одессы и Донбасса».

Ранее украинская журналистка, блогер Олеся Медведева заявила, что за пять лет Россия вложила в полуостров больше средств, чем Украина за все предыдущие 23 года. Крымчане не ностальгируют, а Украина является для них «Чужой страной», передавало RT слова журналистки.

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