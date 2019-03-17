Пушков ответил украинской журналистке, которая высказалась о жителях Крыма

По мнению Пушкова, ностальгия по Украине в Крыму неуместна Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков отреагировал на заявление украинской журналистки Олеси Медведевой о том, что жители Крыма не тоскуют по Украине и успешно интегрировались в Россию. По словам политика, ностальгии у крымчан по украинскому прошлому быть не должно.

«А с чего быть в Крыму ностальгии по Украине? 23 года полуостров хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались», — пишет в своем Twitter Алексей Пушков. Сенатор заявил, что от Киева в Крыму можно было ожидать лишь «повторения Одессы и Донбасса».

Журналистка с Украины не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине. А с чего бы ей быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 марта 2019 г.

Ранее украинская журналистка, блогер Олеся Медведева заявила, что за пять лет Россия вложила в полуостров больше средств, чем Украина за все предыдущие 23 года. Крымчане не ностальгируют, а Украина является для них «Чужой страной», передавало RT слова журналистки.