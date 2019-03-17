Украинский журналист, автор блога на портале «Страна.ua» Олеся Медведева после визита в Крым признала, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.
«Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса „Таврида“, Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции. Все это буквально возводится с нуля», — делает Медведева вывод в своем блоге, ее слова приводит РИА «Новости».
Журналистка также развеяла миф о высоких ценах в Крыму, она отметила, что на полуострове «что-то дешевле, что-то дороже». По ее словам, жители полуострова меньше платят за коммунальные услуги и бензин, кроме того они получают больше пенсии и зарплаты, чем украинцы.
Медведева отметила, что непривычной для крымчан является необходимость следовать российским законам. «в России нужно платить налоги. На Украине есть поверье, что налоги платит только лох… Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно», — отметила журналист.
В конце блога она сделала вывод, что крымчанам нравится жить в составе России.«По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году», — подытожила украинская журналистка.
В 2014 году в ходе референдума 96% избирателей республики высказались за вхождение в состав России.