Врачи городской больницы Тольятти зарабатывают не более 20 тысяч рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Реальная зарплата врачей в Тольятти составляет порядка 16 тысяч рублей. Такими данными поделился врач-травматолог тольяттинской городской клинической больницы Алексей Карчинский на своей странице во «ВКонтакте».

«Цель поста — показать реальное несоответствие отчетности и реальных зарплат», — написал Карчинский. Он также напомнил, что по статистике средняя зарплата медработника в Тольятти по итогам января 2019 года составляет 25 тысяч рублей.

«Кошмар! Как так-то!» «С такой зарплатой можно только „выживать“», «Я даже не знаю, как эти цифры назвать. Стыдно за Россию», «Это уж не жалоба! Это просто крик души! Ужас!» — написали в комментариях к посту Карчинскогого Ирина Федина, Мария Альхова, Ольга Евсеева и Ольга Большакова. Позднее коллеги толяттинского травматолога обнародовали свои зарплатные ведомости, из которых следует, что врачи в Тольятти получают за свою работу не более 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее Росстат опубликовал статистику зарплат российских врачей, напоминает RT. По их данным, средняя зарплата докторов в 2018 году составила 75 007 рублей. При этом меньше всего получают медики в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Их зарплата составляет около 43 тыс. рублей.