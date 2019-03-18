Порошенко собрался вернуть Крым Украине «без торгов и договоренностей»

Украинский лидер Петр Порошенко пообещал сразу же после президентских выборов вернуть Крым «без торгов и закулисных договоренностей». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договорённости не пойдёт. И Крым будет возвращён Украине. Мы делаем всё возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — написал Порошенко. его слова приводит RT.
Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл планы украинского президента по обмену Крыма на членство страны в Евросоюзе и НАТО, писало «URA.RU». «Я разговаривал с Порошенко, он поинтересовался, смирился ли я, как президент, с потерей Грузией Южной Осетии и Абхазии. Позже он заявил, что точно так же мы должны привыкнуть к тому, что Крыма у Украины уже не будет, зато мы получим членство в ЕС и НАТО», — заявил политик.