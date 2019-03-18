В Екатеринбурге пятилетний малыш, оставшись без присмотра, самостоятельно ушел из детского сада «Надежда» № 252. Однако руководство учебного заведения не обратилось в полицию. По данному факту прокуратура Орджоникидзевского района города инициировала проверку.
Инцидент случился 15 марта около 12 часов дня в детсаду на улице Фрезеровщиков. «Пятилетний воспитанник младшей группы вышел за пределы детского сада. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей в группе», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным ведомства, ребенок ждал бабушку, когда воспитательница ушла укладывать других детей на послеобеденный сон.
Мальчика через 20 минут после его ухода из детсада заметил на остановке сотрудник полиции. В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку инциденту. Будут приняты меры прокурорского реагирования.