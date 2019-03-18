Мэр Челябинска Владимир Елистратов внес в городскую думу план новой структуры администрации. На этой неделе депутатские комиссии будут обсуждать поправки, заявил градоначальник на аппаратном совещании 18 марта, передает корреспондент «URA.RU».
«На этой неделе предлагаемые изменения будут заслушаны на комиссиях гордумы. После обсуждения с депутатами можно будет говорить о конкретике», — добавил Елистратов.
По информации «URA.RU», в новой структуре администрации будет ликвидирована ставка вице-мэра по правовым и имущественным вопросам, которую раньше занимал сам Елистратов. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) и правовое управление, которое курировал глава в статусе вице-мэра, будут подчиняться ему напрямую.
В остальном Владимир Елистратов разочаровал тех, кто ждал перемен. Он переназначил всех замов. Более того, большинство руководителей мэрии, за исключением Елены Мурзиной (экономика и финансы) и Евгения Крехтунова (ЖКХ), занимали свои должности, еще когда городом руководил Михаил Юревич (до 2010 года). А Владимир Алейников работает вице-мэром по дорожному хозяйству со времен Вячеслава Тарасова, руководившего городом до 2005 года.