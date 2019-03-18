Макаревич упрекнул россиян за поддержку лозунга «Крым наш»

По мнению музыканта, слишком патриотичные россияне плохо слушали его песни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Музыкант и Народный артист России Андрей Макаревич раскритиковал россиян за поддержку лозунга «Крым наш» и позитивное отношение к возвращению полуострова в состав России. Свое мнение исполнитель опубликовал на официальной странице в Facebook.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так … [плохо] выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — написал Макаревич.

Пользователи Facebook, прокомментировавшие пост музыканта, разделились на два лагеря: одни поддержали позицию Макаревича, другие же, напротив, упрекнули его за излишнюю политическую ангажированность. «Мудрости бы Вам к Вашим годам», — написала Светлана Прохорова. «Вы, что, считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать все, что вы испражняете и визжать от удовольствия? В принципе, многие ваши лизоблюды так и делают», — раскритиковал музыканта Николай Куприянов. «Зачем горишь желаньем лезть в чужой монастырь? Хотят и орут», — заявил Дмитрий Слоуч. «Разница между „крымнашами“ и нами в том, что они слушали музыку, а мы еще и слова», — заключил Виктор Котик.

Ранее Макаревич назвал 80% населения идиотами, напоминает телеканал 360. При этом себя музыкант причислил к оставшимся 20% людей, обладающим незаурядным умом. Как отмечает портал «Дни.ру», после такого заявления Макаревича член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил лишить музыканта звания Народного артиста России.