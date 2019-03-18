Константин Цыбко борется в суде за видеозапись с инцидентом, из-за которого его закрыли в ШИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко

В Кировском областном суде началось рассмотрение апелляции челябинского экс-сенатора Константина Цыбко на решение Кирово-Чепецкого суда, признавшего законным водворение его в штрафной изолятор за якобы одиночное передвижение. Руководство колонии представило видеозапись инцидента, из-за которого было вынесено взыскание, но на ней не виден момент удара бывшего члена Совета федерации РФ, сообщил «URA.RU» его адвокат Анатолий Дмитриев.

«В суде первой инстанции была осмотрена другая видеозапись, где видно, как бьют моего подзащитного. Там же видно, что помощник начальника колонии сопровождал Цыбко из промзоны, оставил его посреди плаца, а сам закрылся на территории КПП. И именно за одиночное нахождение на территории колонии без разрешения Цыбко поместили в штрафной изолятор. Суд первой инстанции почему-то не стал приобщать видеозапись к материалам дела и вернул ее в колонию», — говорит адвокат.

По словам Дмитриева, в апелляционной инстанции он попросил предоставить запись инцидента. Колония прислала видео, но снятое другой камерой. На нем не видны ключевые детали. «Спрятали первую запись или уничтожили, не знаю. На следующем заседании 19 марта будем просить суд истребовать запись, которая демонстрировалась в суде первой инстанции», — добавил адвокат.

Константин Цыбко заявил, что 5 сентября прошлого года экс-сотрудник ФКУ ИК-11, работающий там мастером, Сергей Шаклеин ударил его сзади. Бывший сенатор согнулся от боли и упал. Врачи диагностировали ему разрыв кисты левой почки. Это происходило на глазах дежурного помощника начальника колонии. Цыбко заявлял и о других издевательствах. 6 сентября он начал голодовку, продолжавшуюся 43 дня. Экс-сенатор похудел на 21 килограмм — до 59 килограммов. При этом у Цыбко еще во время нахождения в СИЗО диагностировали опухоль мозга, у него ухудшилось зрение, начались головокружения.

Остальные случаи помещения Цыбко в ШИЗО уже признаны незаконными и отменены решениями прокуратуры и суда. Также колония не смогла в суде оспорить решение прокуратуры о признании незаконным наложение на Цыбко выговоров.