В прокуратуру Троицка Челябинской области поступило пять обращений, в том числе коллективные, с жалобой на пересадку голубых елей с центральной площади в сквер Памяти. Как сообщил «URA.RU» руководитель надзорного ведомства, горожане просят проверить соблюдение всех правил, поскольку опасаются, что высаженные 45 лет назад деревья могут не прижиться на новом месте и погибнуть.
Мэр этого челябинского города Александр Виноградов отметил, что в марте прошлого года в Троицке прошел рейтинговый опрос, по итогам которого определились территории, которые жители хотели бы благоустроить в первую очередь. В их число вошла главная площадь.
«Ели делят площадь на две части. Вторая не используется. Мы проводили обсуждение с жителями, на котором большинство высказалось за пересадку 11 из 68 деревьев в сквер Памяти. Мы хотим спасти все ели. Поэтому не вырубили, а пересаживаем. В течение двух лет будем поливать, ухаживать, чтобы они прижились. А сейчас готовим документацию и начинаем реконструкцию площади. Она станет украшением города», — заверил градоначальник.