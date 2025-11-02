В Челябинске временно перенесли три остановки общественного транспорта

Остановки в районе ул. Блюхера перенесены временно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске временно изменили расположение трех остановок общественного транспорта из-за обустройства новых остановочных платформ, сообщила администрация города. Перенос коснулся остановок «Омская» в двух направлениях и «Дорожная больница».

«В связи с обустройством новых остановочных платформ временно перенесены остановки „Омская“ и „Дорожная больница“. Просим пассажиров быть внимательными и планировать свой маршрут заранее», — говорится в сообщении администрации Челябинска.

Остановка «Омская» в направлении Областной больницы перенесена за перекресток улиц Омская и Блюхера. Эта же остановка в направлении центра города также сдвинута за перекресток Омская — Блюхера. Остановка «Дорожная больница» в направлении центра теперь расположена за перекрестком улиц Блюхера и Доватора.

