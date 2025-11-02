Банду вымогателей, которые требовали миллионы, издеваясь на мужчиной, задержали в Челябинске
Фигурантов уголовного дела арестовали
В Челябинске задержали четверых местных жителей, которые на протяжении восьми месяцев вымогали у 22-летнего мужчины восемь миллионов рублей, а весной похитили и неделю удерживали его в одном из домов, избивая и требуя деньги. Подозреваемым избрана мера пресечения, им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
«В период с февраля по сентябрь текущего года 26-, 28-, 31- и 33-летние местные жители, находясь на территории Челябинской области, применяя насилие, систематически высказывали требования 22-летнему мужчине о передаче им денежных средств в размере восьми миллионов рублей. При этом в марте текущего года обвиняемые похитили потерпевшего на автомобиле и на протяжении недели незаконно удерживали его в одном из домов, причиняя ему телесные повреждения. Фигуранты задержаны при силовой поддержки Росгвардии», — говорится в сообщении.
В мае текущего года преступники перешли к угрозам в адрес матери потерпевшего — 48-летней женщины. Они требовали от нее те же восемь миллионов рублей под угрозой применения насилия в отношении нее самой и ее родственников. Преступления выявили сотрудники УФСБ России совместно с отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону.
В следственном отделе по Ленинскому району Челябинска продолжают расследование уголовного дела по статьям «вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере» и «похищение группой лиц по предварительному сговору». Проводятся соотвествующие действия для установления других лиц, причастных к преступлениям.
