Русский рок, четыре жены и многомиллионное наследство: 76 лет со дня рождения Градского

Александр Градский - советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Три с половиной октавы голоса, способные передать и боль, и радость, и всю сложность человеческой судьбы. Мультиинструменталист, композитор, автор музыки к сорока фильмам, создатель рок-опер, что сами по себе являются событиями в истории искусства. Александр Градский был тем редким явлением в российской культуре — художником, который не следовал трендам, а создавал их. Его судьба оказалась столь драматичной, что вполне могла бы стать сюжетом для его собственной оперы: взлеты и падения, четыре брака, скандалы, которые долгие годы разделяли его семью, и смерть, которая произошла в момент, когда казалось, что жизнь только начинается заново. Подробнее в материале URA.RU.

Начало пути Градского: из Копейска в музыку

История Александра Градского начинается не в столице, а в небольшом уральском городе Копейске Челябинской области. Здесь, 3 ноября 1949 года, родился мальчик, который получил при рождении фамилию отца — Фрадкин. Борис Абрамович Фрадкин, инженер-механик с еврейскими корнями, был эвакуирован в Челябинск в начале войны вместе с родителями. Его супруга, Тамара Павловна Градская, была выпускницей ГИТИСа и подававшей надежды актрисой. После получения приглашения в МХАТ она отказала в предложении, предпочтя семью карьере, и отправилась с мужем на Урал.

Мать сыграла в его жизни роль, которую трудно переоценить. Это была не просто родительница, но и барометр, по которому подрастающий Саша проверял свои собственные убеждения и способности. Тамара Павловна, несмотря на удалённость от театральных кругов, руководила самодеятельным театром при Дворце культуры и продолжала жить искусством. Ее брат, артист ансамбля Игоря Моисеева, часто привозил из-за границы современные пластинки — The Beatles, Элвиса Пресли, Билли Хейли. Именно эти звуки стали для молодого Александра окном в иной, более интересный мир.

В 1957 году семья переехала в Москву, поселившись в полуподвале. Вскоре девятилетнего Сашу записали в музыкальную школу имени Дунаевского. Занятия скрипкой давались ему легко, но не приносили радости. Каждодневные часы практики казались скучными и гнетущими. Зато в школе он тянулся к гуманитарным наукам, писал стихи, посещал театральный кружок. Мир точных расчетов его не интересовал — его манил мир образов и эмоций.

Трагедия пришла неожиданно. В четырнадцать лет Саша потерял мать. Тамаре Павловне было всего тридцать пять. Ее смерть стала самым тяжелым потрясением в жизни подростка. По его собственным словам, она была для него не просто примером для подражания, но человеком, который помогал ему ориентироваться в жизни. Вскоре после ее смерти в 1963 году юноша принял решение, которое он так и не забыл — он взял фамилию матери, Градский, в знак вечной памяти о ней. С тех пор он стал Александром Борисовичем Градским.

Несколько лет после потери матери молодой Градский жил у бабушки в деревне Расторгуево под Москвой. Там, в уединении, он продолжил писать стихи, развивая способность выражать в словах то, что захватывало его душу. Впоследствии эти стихи станут основой многих его песен.

Первые шаги Градского в большой музыке и роке

За «Романс о влюбленных» Градский стал «Звездой года» по версии журнала «Billboard» Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

К концу 1960-х музыкальное образование Градского становилось всё более формальным, а его действительные интересы лежали совсем в другой плоскости. В декабре 1963 года четырнадцатилетний Александр присоединился к группе «Тараканы», состоявшей из студентов МГУ. Они исполняли каверы на Элвиса Пресли и хиты западной эстрады. Это был его первый опыт выступлений перед публикой, первое ощущение сцены, первый звук собственного голоса в составе группы.

Два года спустя, в 1965 году, Градский основал группу «Славяне» вместе с Михаилом Турковым, познакомившимся с ним при попытке попасть в фильм «Неуловимые мстители». «Славяне» считаются третьей по времени создания советской рок-группой, после «Братьев» и «Сокола». Коллектив пел исключительно на английском языке, в основном на вечерах и танцах. Градский, однако, уже тогда понимал, что русский рок должен звучать по-русски, что только тогда он обретет подлинную силу и найдёт своего слушателя.

Когда «Славяне» распались, Градский перешел в ансамбль «Скоморохи», основав его в 1966 году вместе с Виктором Дегтяревым и Вячеславом Донцовым. Именно в «Скоморохах» Александр впервые в полной мере проявил себя как композитор. Песня «Синий лес» стала визитной карточкой группы. Параллельно он выступал с другими коллективами — «Скифы» и «Лос Панчос», но основной заработок приносила именно последняя группа с её перепевками западных хитов.

В 1969 году Градский поступил на факультет сольного пения в Гнесинскую академию. Учился он уже не просто так — он шел туда с собственной музыкальной философией, с багажом опыта, с ясным пониманием того, что ему нужно. Его педагогом была Любовь Котельникова. Во время учебы Александр продолжал выступать с концертами, пел под гитару, все активнее вовлекался в процесс создания собственной музыки.

Прорыв Градского

На счету музыканта более 30 альбомов, написано несколько рок-опер и балетов Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Global Look Press

Картина, которая изменила судьбу Градского, пришла неожиданно. Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский работал над фильмом «Романс о влюбленных» и искал композитора. Первый выбор пал на Мурада Кажлаева, но тот отказался. Кончаловский узнал о молодом талантливом композиторе по рекомендации критика Аркадия Петрова и пригласил его. Студенту факультета Гнесинки, не состоявшему даже в Союзе композиторов, досталась работа, о которой многие опытные мастера могли только мечтать.

Градский не только написал всю музыку для картины — в песнях звучит его собственный голос. «О дружбе», «О матери», «О птицах», «Любовь» — его интерпретация стихов Натальи Кончаловской и Булата Окуджавы — все это стало частью фильма. Картина вышла в 1974 году и имела большой успех. Но главное было впереди.

В том же 1974 году авторитетный британский музыкальный журнал Music Week объявил новую премию Music Week Star Of The Year Award для лучших музыкантов года европейских стран. И звездой года от Советского Союза был назван Александр Градский — двадцатичетырехлетний композитор, чья карьера только начиналась. Это было признанием на уровне, который обычно приходит к мастерам после десятилетий работы.

Успех фильма открыл двери. На концертах Градского залы были всегда переполнены. Случалось, он давал по четыре сольных концерта в день, каждый длился не менее двух часов. Его «западный» голос — тенор-альтино с необычным тембром — не был похож на баритоны, привычные советской публике. Публика голодала по такому звуку, по такой манере исполнения, по такому отношению к музыке.

Александр Градский: мастер на все руки

Александр Градский — один из основоположников русского рока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Творческая продуктивность Градского была поразительной. В 1976 году при содействии Александры Пахмутовой и Николая Добронравова он записал песню «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Композиция имела успех на фестивале «Песня года-77» и стала его своего рода визитной карточкой, хотя Градский впоследствии будет горечью говорить о том, что люди знают всего две его песни, тогда как его творческое наследие несравнимо богаче.

С середины 1970-х годов Градский начал работать над амбициозным проектом — вокальной сюитой «Русские песни», которая должна была дать русским народным мелодиям современное, рок-обработанное звучание. Альбом вышел в 1980 году. Восемь песен, от хоровода «Таня белая» до революционного марша — это была попытка синтезировать фольклор с современностью, что для того времени звучало радикально.

Но истинным его шедевром стала рок-опера «Стадион», над которой он работал более десяти лет. Премьера состоялась в 1985 году. Это была опера памяти Виктора Хары, чилийского певца, убитого при военном путче. В роли Люсии пела Алла Пугачева, в роли различных персонажей выступали Иосиф Кобзон, Елена Камбурова, Андрей Миронов, Михаил Боярский. Это было грандиозное театральное действо, которое показало, что Градский способен работать в масштабных формах.

За свою карьеру Градский написал музыку к более чем сорока художественным фильмам и нескольким десяткам документальных картин и мультфильмов. Его музыка звучала в таких значительных картинах, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова. Режиссер был поражен интерпретацией песни «О корабле» на стихи Натальи Кончаловской, которую Градский исполнил. В мультипликационном мюзикле «Голубой щенок» его голос звучал в роли Моряка и Рыбы-Пилы. Для мультфильма «Принцесса и Людоед» он выступил одновременно композитором и исполнителем звуковой дорожки.

К середине 1980-х Градский окончательно отказался от чистого рока, постепенно смещаясь в сторону классической музыки. Он часто шутил по этому поводу, говоря, что по мере погружения в классику его вес увеличивался — когда пел рок-н-ролл, весил семьдесят килограммов, а чем больше занимался классикой, тем больше толстел. Это была не просто шутка, но отражение серьезного поворота в его творческом пути.

В 1988 году, во время гастролей в США, Градский получил контракт с японской компанией Victor Entertainment. Под ее маркой вышли два компакт-диска: «Metamorphoses» и «The Fruits from the Cemetery». Он выступал в совместных проектах с мировыми звездами — Лайзой Миннелли, Шарлем Азнавуром, Джоном Денвером, Крисом Кристофферсоном. На сцене Большого театра он исполнил партию Звездочета в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок» под управлением Евгения Светланова. Впервые в жизни он появился в настоящей опере, и это был лишь первый из многих опыт в этом жанре.

Амбициозный проект «Мастер и Маргарита» занимал его мысли около тридцати лет. Рок-опера по роману Михаила Булгакова была завершена только в 2009 году. На её создание была собрана звездная труппа: Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Лариса Голубкина, Григорий Лепс, Елена Минина, Николай Фоменко, Любовь Казарновская, Владимир Зельдин, Александр Розенбаум, Лолита Милявская, Аркадий Арканов. На сцене оперу так и не поставили — она существует только в виде единственной аудиозаписи, выполненной со звёздным составом. Сам Градский исполнил четыре ключевых партии: Мастера, Иешуа, Воланда и кота Бегемота.

Творческое наследие Градского включало три рок-балета — «Человека», «Распутина» и «Еврейскую балладу», которые поставил Киевский театр балета, и два последних рок-балета, поставленные Театром балета на льду. Он выпустил более восемнадцати долгоиграющих дисков, написал множество вокальных сюит на стихи Николая Рубцова, Владимира Набокова, Саши Чёрного, Пушкина и Лермонтова.

Личная жизнь Александра Градского: любовь, браки и разочарования

Александр Градский с женой Мариной Коташенко в 2021 году Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Личная жизнь Градского была столь же бурной, сколь его творческая деятельность, но значительно менее успешной. Его первый брак с Натальей Смирновой продлился ровно три месяца. Молодые люди встречались, отношения начали портиться, и оба решили, что брак исправит ситуацию. Ошибка была взаимной, и развод последовал незамедлительно. По собственным словам Градского, это был просто «молодёжный поступок».

Вторая супруга — актриса Анастасия Вертинская, дочь легендарного театрального актёра. Они познакомились в Крыму, поддались очарованию моря, солнца и вина, и в 1976 году официально поженились. Вертинская, известная по ролям в «Алых парусах» и «Человеке-амфибии», отказалась брать фамилию мужа, остроумно заметив, что она, конечно, может стать Анастасией Градской, но он никогда не станет Александром Вертинским. Два творческих человека, разных в своих подходах и темпераментах, не смогли найти общий язык под одной крышей. Они расстались через два года, хотя официально развод был оформлен только в 1980 году. Позже Вертинская признавалась, что жалеет о браке с Градским.

В том же 1980 году Градский женился на Ольге Фартышевой. Ей было двадцать лет, ему тридцать один. Этот союз оказался наиболее долговечным — они прожили вместе двадцать три года. В браке родилось двое детей: сын Даниил в 1981 году и дочь Мария в 1986 году. Даниил позже стал музыкантом и бизнесменом, работал с отцом в театре. Мария окончила МГУ, работала телеведущей и арт-менеджером. Казалось, что Градский наконец нашел свое счастье. Он редко бывал дома, постоянно находился в гастролях, разъезжая по стране и за границу, а Ольга занималась домом и детьми. Но такой расклад, видимо, не устраивал женщину. В 2001 году Ольга объявила, что уходит к другому мужчине. Инициаторкой разрыва была именно она, и развод был оформлен.

Четвертый брак Градского стал самым скандальным и привлек огромное внимание общественности. В 2003 году музыкант встретил Марину Коташенко. Ей было девятнадцать лет. По версии самого Градского, он возвращался со стройки в неприглядном виде, когда заметил девушку небесной красоты на улице. Несмотря на внешний вид, он вышел из машины и подошел познакомиться. Марина, киевлянка по происхождению, в то время не имела ни малейшего представления, кто такой Александр Градский. Она работала моделью, снималась в фильмах, не блистала в кино, но обладала эффектной внешностью. Музыкант рассказывал, что не имел уверенности в том, что она захочет с ним познакомиться, поэтому произнес фразу о шансе прикоснуться к истории. Марина взяла его номер телефона, и через две недели она позвонила.

Разница в возрасте в тридцать пять лет вызывала бурные обсуждения. Поклонники и недоброжелатели предполагали, что молодая красивая блондинка встречается с Градским исключительно ради денег. Музыкант не раз пытался объяснить, что Марина могла бы найти мужчину гораздо моложе, богаче и красивее, но сердцу не прикажешь. Он утверждал, что она экономна и хорошо ведет семейный бюджет. Старшие дети композитора встретили избранницу отца прохладно, не веря в искренность ее чувств.

Несмотря на критику, пара оставалась вместе. В сентябре 2014 года Марина родила сына Александра. В 2018 году появился второй сын — Иван. Семнадцать с лишним лет они прожили без официального брака, но в октябре 2021 года, за месяц до смерти композитора, они решили узаконить отношения. По словам домработницы Нигоры Фазиловой, которая ухаживала за Градским в последние месяцы жизни, Градский уже не мог сидеть и подписал документы, лежа в постели. Сотрудники ЗАГСа приехали в особняк, и церемонию провели там же.

Градский и наставничество: шоу «Голос»

Музыкант Александр Градский на шоу «Голос» Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В 2012 году телевизионный проект «Голос» начал свои передачи на Первом канале. Градский, который всегда скептически относился к поп-музыке и массовой эстраде, неожиданно согласился стать одним из четырех наставников. Вместе с ним кресла занимали Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Это решение некоторые восприняли как компромисс с его собственными принципами, но Градский никогда не пожалел об этом выборе.

Его подопечные побеждали с удивительной регулярностью. В первом сезоне победила Дина Гарипова, исполнительница, которая впоследствии стала солисткой Градского Холла. Во втором сезоне первое место занял Сергей Волчков, в третьем — Александра Воробьёва. Когда Градский вернулся в качестве наставника в 2017 году, его подопечный Селим Алахяров снова одержал победу. В последний, десятый юбилейный сезон в 2021 году его участник Алишер Каримов занял второе место.

На шоу Градский проявлял себя суровым, требовательным, но справедливым наставником. Его фраза «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами» определяла его философию отбора. Он был строг, иногда резок в своих оценках, но его критика всегда была обоснована и направлена на совершенствование исполнителя. Когда молодая участница Маргарита Колотилина пела фальшиво и не попадала в ноты, Градский не скрывал раздражения, упрекнув ее в самоуверенности и незнании основ музыки. Его конфликт с Леонидом Агутиным из-за участницы Аны Агрбы показал, что он был человеком с четким мнением, готовым отстаивать свою позицию.

Последние дни Градского и тайны наследства

Александр Градский скончался на 73-м году жизни от ишемического инсульта 28 ноября 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В сентябре 2021 года Градский заболел коронавирусом. Болезнь протекала тяжело. По свидетельствам окружающих, музыкант задыхался, с трудом говорил, чувствовал себя неважно. Несмотря на это, он упорно продолжал работать, снимался в «Голосе». Его привозили на съемки на каталке, коллеги и зрители замечали, что маэстро выглядит плохо. За кулисами дежурили врачи. Ему приходилось пользоваться кислородным концентратором. Боли в ногах усилились, что могло свидетельствовать о проблемах с сосудами — частом последствии COVID-19. Последний эфир с его участием вышел 10 декабря на этапе нокаутов.

Врачи предлагали ему взять паузу, но композитор отказывался, не желая подводить своих коллег и телезрителей. Это была характерная черта его характера — ответственность, граничащая с самопожертвованием. Даже в критическом состоянии здоровья он считал своим долгом выполнять обязательства.

26 ноября 2021 года состояние Градского резко ухудшилось. Его срочно госпитализировали в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. Врачи поместили его в реанимацию. Более суток специалисты боролись за его жизнь, но помочь не смогли. 28 ноября в 02:10 по московскому времени Александр Борисович Градский скончался. Официальная причина смерти — ишемический инсульт. Композитор так и не пришел в сознание. Ему было семьдесят два года

После смерти Градского начались многолетние судебные разбирательства за его наследство. По некоторым оценкам, стоимость имущества композитора приближалась к миллиарду рублей. В число активов входили квартира в центре Москвы в доме бывшего Елисеевского магазина (площадью 401,5 квадратных метра), квартира в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице, два жилых дома в Подмосковье площадью более тысячи квадратных метров каждый, девять земельных участков, коллекции редких книг и виниловых пластинок, антиквариат, до трехсот миллионов рублей на банковских счетах, автопарк из нескольких дорогостоящих машин.

Третья жена Градского, Ольга Фартышева, подала иск в Тверской районный суд Москвы, требуя признания за ней права собственности на половину доли имущества, нажитого во время их двадцатипятилетнего брака. Она обратилась в суд в конце мая 2022 года. Однако ее иск был отклонен судом. Суд пришёл к выводу, что Ольга Фартышева не имеет оснований претендовать на наследство.

Старшие дети, Даниил и Мария, оспорили завещание и решение суда о распределении имущества. Они утверждали, что брак между Градским и Мариной Коташенко был фиктивным, заключенным под давлением и в конце жизни, когда музыкант был уже неспособен принимать осознанные решения. Они также выдвигали обвинения в том, что молодая супруга не ухаживала за композитором, несмотря на его критическое состояние здоровья.

Главным предметом спора стали сто миллионов рублей, которые якобы были похищены из наследственной массы. В январе 2022 года Марина Коташенко была ограблена. По версии следствия, несколько преступников инсценировали дорожное происшествие и заставили ее отвезти их на дачу в поселке Новоглаголево, где они похитили чемодан с деньгами. Грабители угрожали пистолетом, но, покидая дом, странным образом вернули вдове пять миллионов рублей. Под суд пошел лишь один преступник — водитель машины, забравшей налетчиков, получивший имя Умеджон Джабборов. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Даниил Градский выразил серьезные сомнения в правдивости версии этого грабежа. В апелляции он утверждал, что похищенные средства в действительности принадлежали его отцу и что вдова извлекла эти деньги из наследственной массы. По его мнению, сумма была даже больше ста миллионов. Вопрос о том, куда делись деньги, оставался открытым.

Впоследствии Марина подала встречное заявление в полицию, утверждая, что из особняка Градского исчезли антикварные предметы — стулья, посуду, семейные фотографии. Так как ключи от жилища были и у старших детей, подозрения пали на них. Следствие предложило провести проверку, но видеокамер видеонаблюдения внутри дома не было, а записи с камер на территории поселка были изъяты.

По решению судов, большая часть активов досталась Марине Коташенко и их двум сыновьям. Вдове перешли квартира в центре Москвы, дом площадью 1200 квадратных метров на Киевском шоссе, четыре земельных участка в Подмосковье, дом в деревне Мишуткино, один автомобиль, финансовые сбережения, антиквариат и коллекцию картин.

Даниил и Мария получили дом в закрытом коттеджном поселке под Москвой, земельные участки общей площадью около четырех тысяч квадратных метров, квартиру на Мосфильмовской улице и три автомобиля. Однако старшие дети были недовольны решением суда. Даниил не раз появлялся на телевизионных каналах, обвиняя Марину в том, что она оставила себе гораздо большую сумму, чем была озвучена. По его словам, он замечал, что у каждого из младших детей есть личная няня, что они учатся в элитных школах, что вдова живёт отнюдь не скромно, несмотря на ее публичные заявления об экономии.