Фэн-шуй прогноз с 3 по 9 ноября: что можно и нельзя делать

На этой неделе есть два опасных дня Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Неделя с 3 по 9 ноября, согласно фэн-шуй, принесет много удачных дней. В этот период можно устраивать свадьбы, встречи с друзьями, путешествовать и даже менять работу. Однако в течение двух дней на этой неделе нужно быть осторожным в общении с близкими и деловых переговорах. Подробнее о благоприятных и опасных днях в начале ноября — в материале URA.RU.

3 ноября, понедельник

III Мань. Небесный Император наполняет сокровищницы до краев.

Благоприятно: в этот день можно проводить свадьбы, важные встречи, приемы и презентации. Любые неотложные дела будут решаться легко и быстро. Все путешествия будут удачными и яркими. Все, что вы делаете в этот день, приумножается, поэтому смело делайте покупки и вкладывайте деньги.

Неблагоприятно: повседневные рутинные дела, раскрой тканей, уход за садом, поиски работы.

Покровитель дня: Крыса. Она наслаждается богатством.

Удачный день для Крысы, Дракона, Обезьяны, Быка.

4 ноября, вторник

В этот день можно устраивать свадьбы Фото: Илья Московец © URA.RU

IV Пин. Равновесие.

Благоприятно: можно продолжать реализовывать начатые накануне дела, строить планы, которые касаются переездов и свадеб. Хорошее время для упорной работы. Все, что вы запланировали, получится быстро и легко. Используйте попутный ветер удачи.

Продолжение после рекламы

Неблагоприятно: домашние дела, раскрой ткани, уход за садом, поиски работы. Не отвлекайтесь на мелкие дела.

Покровитель дня: Бык. Он вместе с попутным ветром удачи приближается к своей мечте.

Благоприятный день для Быка, Змеи, Петуха, Крысы.

5 ноября, среда

V Дин. Небесный Император всех рассадил по своим местам.

Благоприятно: в этот день можно активно заниматься поиском работы. Работодатели будут открыты вашим предложениям, поэтому смело презентуйте свои идеи. Отличный день для подписания контрактов. В личной жизни также царит спокойствие. Свадебные церемонии пройдут на позитиве, а браки, зарегистрированные в это время, будут крепкими.

Неблагоприятно: выдвигать обвинения, идти на конфликт. Не сплетничайте, не злословьте.





Покровитель дня: Тигр. Он доволен своим местом и активно трудится.

Удачный день для Тигра, Лошади, Собаки, Свиньи.

6 ноября, четверг

VI Чжи. Небесный Император дарует благословение.

Благоприятно: все домашние дела, включая работу в саду, будут получаться и приносить удовольствие. В этот день можно сделать генеральную уборку в доме, чтобы очистить энергию дома. Можно устраивать встречи с родственниками, свадьбы, переговоры. Благоприятное время для подписания контрактов.

Неблагоприятно: путешествия, переезды, крупные покупки будут затратными.

Покровитель дня: Кролик. Он получил небесное благословение и процветает.

Удачный день для Кролика, Овцы, Свиньи, Собаки.

7 ноября, пятница

VI Чжи. Небесный Император дарует благословение.

Благоприятно: можно продолжить заниматься домашними делами. Как и накануне, все запланированные встречи с родственниками и друзьями пройдут в доброй атмосфере. Переговоры и подписание контрактов будут удачными.

Неблагоприятно: путешествия, переезды, крупные покупки будут очень затратными.

Покровитель дня: Дракон. Он получил небесное благословение и преуспевает. Собака недовольна.

Удачный день для Дракона, Обезьяны, Крысы, Петуха.

8 ноября, суббота

Ловля рыбы в этот день будет удачной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

VII По. Разбивание. Опасный день.

Благоприятно: в это время лучше отправиться отдыхать на природу. Удачной будет ловля рыбы, а также занятия спокойными видами спорта на свежем воздухе. Берегитесь травм и пустых скандалов.

Неблагоприятно: избегайте конфликтов, не намечайте важных дел. Этот день надо просто пережить.

Покровитель дня: Змея. Она ищет консенсус со Свиньей, это лучший выход, чтобы не ссориться.

Удачный день для Змеи, Быка, Петуха и Обезьяны.

9 ноября, воскресенье

VIII Вэй. Опасный день.

Благоприятно: постарайтесь не заниматься важными делами. В это время лучше встретиться с друзьями, расслабиться и радоваться жизни.

Неблагоприятно: все основные виды деятельности не принесут удачи. Не ломитесь в закрытую дверь, она откроется позже. Постарайтесь не назначать на этот день важных переговоров, встреч, не подписывайте документы.

Покровитель дня: Лошадь. Она расслабляется и отдыхает.