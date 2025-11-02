Фэн-шуй прогноз с 3 по 9 ноября: что можно и нельзя делать
На этой неделе есть два опасных дня
Неделя с 3 по 9 ноября, согласно фэн-шуй, принесет много удачных дней. В этот период можно устраивать свадьбы, встречи с друзьями, путешествовать и даже менять работу. Однако в течение двух дней на этой неделе нужно быть осторожным в общении с близкими и деловых переговорах. Подробнее о благоприятных и опасных днях в начале ноября — в материале URA.RU.
3 ноября, понедельник
III Мань. Небесный Император наполняет сокровищницы до краев.
Благоприятно: в этот день можно проводить свадьбы, важные встречи, приемы и презентации. Любые неотложные дела будут решаться легко и быстро. Все путешествия будут удачными и яркими. Все, что вы делаете в этот день, приумножается, поэтому смело делайте покупки и вкладывайте деньги.
Неблагоприятно: повседневные рутинные дела, раскрой тканей, уход за садом, поиски работы.
Покровитель дня: Крыса. Она наслаждается богатством.
Удачный день для Крысы, Дракона, Обезьяны, Быка.
4 ноября, вторник
В этот день можно устраивать свадьбы
IV Пин. Равновесие.
Благоприятно: можно продолжать реализовывать начатые накануне дела, строить планы, которые касаются переездов и свадеб. Хорошее время для упорной работы. Все, что вы запланировали, получится быстро и легко. Используйте попутный ветер удачи.
Неблагоприятно: домашние дела, раскрой ткани, уход за садом, поиски работы. Не отвлекайтесь на мелкие дела.
Покровитель дня: Бык. Он вместе с попутным ветром удачи приближается к своей мечте.
Благоприятный день для Быка, Змеи, Петуха, Крысы.
5 ноября, среда
V Дин. Небесный Император всех рассадил по своим местам.
Благоприятно: в этот день можно активно заниматься поиском работы. Работодатели будут открыты вашим предложениям, поэтому смело презентуйте свои идеи. Отличный день для подписания контрактов. В личной жизни также царит спокойствие. Свадебные церемонии пройдут на позитиве, а браки, зарегистрированные в это время, будут крепкими.
Неблагоприятно: выдвигать обвинения, идти на конфликт. Не сплетничайте, не злословьте.
Покровитель дня: Тигр. Он доволен своим местом и активно трудится.
Удачный день для Тигра, Лошади, Собаки, Свиньи.
6 ноября, четверг
VI Чжи. Небесный Император дарует благословение.
Благоприятно: все домашние дела, включая работу в саду, будут получаться и приносить удовольствие. В этот день можно сделать генеральную уборку в доме, чтобы очистить энергию дома. Можно устраивать встречи с родственниками, свадьбы, переговоры. Благоприятное время для подписания контрактов.
Неблагоприятно: путешествия, переезды, крупные покупки будут затратными.
Покровитель дня: Кролик. Он получил небесное благословение и процветает.
Удачный день для Кролика, Овцы, Свиньи, Собаки.
7 ноября, пятница
VI Чжи. Небесный Император дарует благословение.
Благоприятно: можно продолжить заниматься домашними делами. Как и накануне, все запланированные встречи с родственниками и друзьями пройдут в доброй атмосфере. Переговоры и подписание контрактов будут удачными.
Неблагоприятно: путешествия, переезды, крупные покупки будут очень затратными.
Покровитель дня: Дракон. Он получил небесное благословение и преуспевает. Собака недовольна.
Удачный день для Дракона, Обезьяны, Крысы, Петуха.
8 ноября, суббота
Ловля рыбы в этот день будет удачной
VII По. Разбивание. Опасный день.
Благоприятно: в это время лучше отправиться отдыхать на природу. Удачной будет ловля рыбы, а также занятия спокойными видами спорта на свежем воздухе. Берегитесь травм и пустых скандалов.
Неблагоприятно: избегайте конфликтов, не намечайте важных дел. Этот день надо просто пережить.
Покровитель дня: Змея. Она ищет консенсус со Свиньей, это лучший выход, чтобы не ссориться.
Удачный день для Змеи, Быка, Петуха и Обезьяны.
9 ноября, воскресенье
VIII Вэй. Опасный день.
Благоприятно: постарайтесь не заниматься важными делами. В это время лучше встретиться с друзьями, расслабиться и радоваться жизни.
Неблагоприятно: все основные виды деятельности не принесут удачи. Не ломитесь в закрытую дверь, она откроется позже. Постарайтесь не назначать на этот день важных переговоров, встреч, не подписывайте документы.
Покровитель дня: Лошадь. Она расслабляется и отдыхает.
Удачный день для Лошади, Тигра, Собаки, Овцы.
