Три жены, три сына и неповторимая харизма: человеку-мему Сергею Дружко — 57

Сергей Дружко — российский актер кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, певец, музыкант, режиссер телевидения

Стеклянный взгляд, напоминающий гипноз рептилии. Металлический голос, звучащий как-то нечеловечески. Серьезное лицо, которое никогда не улыбается, но каким-то образом вызывает улыбку у миллионов людей. Сергей Дружко — это не просто телеведущий и актер, это явление в русской поп-культуре, которое невозможно описать в двух словах. За полусотню лет жизни он успел побывать радиодиджеем, судебным референтом, режиссером кино, актером театра и кинематографа, создателем одной из самых культовых телепередач 2000-х годов и, в конечном итоге, интернет-звездой, чьи фразы разошлись по сети мемами. Его жизнь оказалась не менее драматичной, чем сюжеты его же передач: три брака, трое сыновей, скандалы, предательства и неожиданный взлет в эпоху социальных медиа. Подробнее в материале URA.RU.

Начало пути Сергея Дружко: из Казахстана в театр

Сергей Евгеньевич Дружко появился на свет 3 ноября 1968 года в городе Уральске Казахской ССР — месте, которое редко упоминается в российских медиа, но которое дало стране немало талантов. Его отец, Евгений Сергеевич Дружко, был начальником строительного управления, человеком деловым и ответственным. Мать, Валентина Федоровна, прошла путь от педагога до директора Дома пионеров, что говорит о ее амбициозности и организаторских способностях. В семье прививали уважение к образованию, к культуре, к дисциплине. Маленький Сергей был пионером, как и положено советскому ребенку того времени, и позже вступил в комсомол.

В школе он был хорошо учащимся мальчиком, закончившим среднюю образовательную школу № 17. Но уже тогда проявлялось то, что составит его суть — тяга к искусству, к самовыражению, к чему-то большему, чем просто спокойная жизнь. В шестнадцать лет, не дожидаясь окончания школы, молодой человек сделал решительный шаг — уехал из Казахстана в Ленинград с целью получить высшее образование. Это было не просто путешествие, это была попытка переделать свою жизнь, найти себя в искусстве.

Первоначально он поступил в Военную инженерную академию имени А. Ф. Можайского, но вскоре понял, что это не его путь. Точные науки, инженерные расчеты, военная дисциплина — все это казалось ему слишком чужеродным. Его манил мир театра, мир образов и эмоций. Вскоре он перешел в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), где стал учеником мастера А. Н. Куницына. Здесь, среди таких же амбициозных молодых людей, он наконец почувствовал, что нашел свое место. В учебном театре «На Моховой» он играл главные роли, показывая свое актерское дарование.

Дружко и путь к сцене

В 1990 году Дружко окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК)

Дорога к успеху оказалась извилистой. После первого курса, 1 сентября 1985 года, молодого Дружко призвали в армию. Его отправили на Байконур — на космодром, где вместо театральных этюдов пришлось служить. Но даже там он не потерял достоинства. За отличие в воинской службе, за добросовестное отношение к военным обязанностям, ему вручили медаль второй степени. Два года прошли, и он вернулся в ЛГИТМиК, но уже не на второй курс, как это обычно бывает. По приглашению мастера он был зачислен сразу на четвертый курс. Чтобы это сделать, он за полгода сдал все необходимые экзамены и зачеты — 96 экзаменов, как утверждают его воспоминания. Это был поступок человека, который не сомневается в себе и готов платить любую цену за свою мечту.

Диплом получен в 1990 году. На диплом, который должен был открыть двери, он получил несколько лет творческих метаний. Сначала поехал в Англию, рассчитывая, что Запад предоставит ему больше возможностей. Больше года прожил он в Лондоне, но так и не нашел там того, что искал. Вернулся на родину, в разрушающуюся Россию времен перестройки. Здесь работал диджеем на радиостанции, потом — референтом начальника судебно-медицинской службы по международным вопросам (странное назначение для театралов, но в 1990-х годы люди работали, где было). Организовывал гастроли театральных коллективов, управлял брендовыми торговыми сетями. В промежутках записывал музыкальные диски, выступал с сольными бардовскими программами. Это был период поиска, период, когда талантливый человек еще не нашел своего места в жизни.

В 2003 году ситуация изменилась. Дружко переехал в Москву и поступил во ВГИК по специальности «кинорежиссер». Параллельно продолжал сниматься в театре и кино, понимая, что множественность талантов — его козырь.

Как Дружко покорил телевизор

С 2005 по 2008 год Дружко был одним из авторов и ведущим программы «Необъяснимо, но факт» на телеканале ТНТ

История знает немало примеров, когда человек находит свою нишу благодаря одной-единственной роли, одному-единственному проекту. Для Сергея Дружко таким проектом стала передача «Необъяснимо, но факт». С 2005 по 2008 год эта программа выходила на телеканале ТНТ и стала культовой. Зрители присылали сообщения о встречах с мистическими аномалиями, явлениями, которые невозможно объяснить рационально, и Дружко вместе со съемочной командой отправлялся на место происшествия, проводил расследования, брал интервью у свидетелей, привлекал экспертов.

Главное, что выделяло Дружко среди других телеведущих, — это его абсолютная серьезность при рассказе о самой абсурдной информации. Его невозмутимый, почти каменный взгляд, его металлический голос, его манера говорить о чупакабрах и инопланетянах так, как если бы рассказывал о погоде, — все это создавало парадоксальный эффект. Люди смотрели передачу не потому, что верили в паранормальное, а потому, что Дружко каким-то образом делал невероятно скучный материал невероятно увлекательным.

За время существования передачи она настолько полюбилась публике, что Дружко стал одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. После закрытия программы он попробовал себя в других проектах — вел «Фантастические истории» на РЕН ТВ, позже «ТВ-3 ведет расследование», но ничто из этого не имело того же эффекта.

Личная жизнь Сергея Дружко: семья, разводы, женщины

В 2009 году был ведущим программы «Фантастические истории» на канале «РЕН ТВ»

Личная жизнь Дружко напоминает драму больше, чем его же телепередачи. Первый брак с Мариной Сосненко оказался катастрофой, которая имела долгосрочные последствия для всех участников семейной драмы. От этого брака в 2006 году родился сын Евгений. Но уже через год супруги разошлись, и произошло то, что редко случается — суд оставил ребенка с отцом. Марина Сосненко не только развелась, но и потеряла родительские права, не оспаривая судебного решения. Странная история, которая никогда не была полностью раскрыта. После развода бывшая жена Дружко переехала в Санкт-Петербург и вскоре встала на путь, о котором мало кто мог бы предположить. Она влюбилась в Алексея Шерстобитова по прозвищу «Леша-солдат» — человека, осужденного за двенадцать убийств и приговоренного к двадцати трем годам заключения. В 2016 году они поженились прямо в колонии, облачившись в наряды гангстеров 1930-х годов. Это была история, которая выглядела как сценарий к психологическому триллеру.

Второй брак Дружко оказался более благородным, но не более удачным. Он встретил актрису Ольгу Чурсину, с которой разделял интерес к духовным практикам и йоге. В 2014 году у них родился сын Платон. Пара даже организовывала оздоровительные туры на Бали под названием «Перезагрузка на Бали». Но вскоре отношения сошли на нет, и в 2016 году они разошлись. Ольга Чурсина, которая была довольно востребованной актрисой, после развода практически исчезла из медийного пространства. Ее последняя роль на экране была в 2017 году.

Третий брак, заключенный в феврале 2017 года, стал для Дружко счастливым. Его третья жена Елена родила ему в том же году сына Михаила. Согласно рассказам самого Дружко, они познакомились в Петербурге, и их первое свидание произошло при минус тридцати градусах. Несмотря на жуткий холод, они почувствовали родство душ. Семья поселилась в трехэтажном доме дворцового типа рядом с музеем-заповедником «Горки Ленинские» под Москвой. Площадь каждого этажа составляет сто двадцать пять квадратных метров. Жилище оформили в стиле фьюжн, потом переделали в бохо-шик, затем в усадебный. Важно, что все три его сына находятся в хороших отношениях друг с другом.

Как интернет переоткрыл Сергея Дружко

В 2016 году Сергей Дружко перебрался в интернет, где возглавил проект «Раскрывая мистические тайны»

В 2016 году произошло нечто совершенно неожиданное. В социальной сети «ВКонтакте» стало набирать популярность сообщество, в котором выкладывались короткие видео-нарезки из передачи «Необъяснимо, но факт». Фразы Дружко — его емкие, лаконичные, звучащие как откровения высказывания — превратились в мемы. «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду», «В моей коллекции есть шуточный видеоролик», «5 минут — это много или мало?» — эти фразы стали использоваться в интернете как универсальные комментарии на все случаи жизни. Но в апреле 2017 года сообщество заблокировали из-за авторских прав.

Однако это только усилило интерес к Дружко. В ноябре 2016 года сотрудники «ВКонтакте» создали специального бота в качестве демонстрации работы алгоритма, который отвечал на сообщения пользователей с помощью видеороликов с участием Дружко. Это было гениально просто и бессмысленно одновременно — чистый интернет-хаос, который каким-то образом понравился пользователям.

В мае 2016 года Дружко записал песню под названием «Наш Крым», а позже подчеркивал, что считает Крымский полуостров исторически российской территорией. Это было его политическое заявление, хотя в его биографии не всегда были ясны его взгляды.

С октября 2016 по июнь 2017 года Дружко был ведущим программы «Раскрывая мистические тайны» на телеканале «Москва Доверие». Параллельно он исполнял роль Карла Хохшулле в антрепризном спектакле «Ангел из Баварии». Его театральная деятельность продолжалась, но уже как побочный проект.

Взрыв произошел 23 апреля 2017 года. Когда в интернете вышел первый выпуск «Дружко Шоу». Это было моментом, который изменил его жизнь навсегда. Ролик набрал семь миллионов просмотров за одну неделю. Более миллиона пользователей подписались на канал. Это был рекорд по скорости набора подписчиков в русскоязычном сегменте видеосервисов. Менее чем за два месяца канал достиг 2,7 миллиона подписчиков, став одним из самых популярных русскоязычных каналов платформы.

В шоу Дружко пародировал самого себя. Он выступал в роли ведущего, который нарочито серьезно и по-дилетантски рассказывал о смешном в интернете, при этом стараясь повсюду разглядеть заговор и мистику. Это был гениальный ход — он превратил себя в персонажа, живущего в собственной вселенной, где все подчиняется логике интернет-мемов и паранойи.

2 июня 2017 года он стал гостем популярного телешоу «Вечерний Ургант». Это еще больше увеличило его популярность.

Творческое наследие Сергея Дружко

В 2022 году Дружко принял участие в детективной комедии «Тайна пропавшей деревни»

Профессиональная деятельность Сергея Дружко была многогранной. За двадцать лет работы он создал обширное творческое портфолио, охватывающее телевидение, кино, музыку и интернет.

На телевидении его проекты включали программы на канале ТНТ (1990-2008) и других каналах. «Необъяснимо, но факт» (2005-2008) стала его главной работой на ТВ. «Фантастические истории» на РЕН ТВ выходила с 2009 по 2010 год. «ТВ-3 ведет расследование» (2013) была программой о сверхъестественных явлениях. «Раскрывая мистические тайны» на канале «Москва Доверие» (2016-2017) продолжал ту же тематику.

На видеоплатформах его деятельность была более интенсивной. «Дружко Шоу» (2017-2018) стало его главным проектом на платформе, набравшим огромную аудиторию. После закрытия основного шоу с 8 апреля по 18 декабря 2018 года последовательно выходили два проекта: «Дружко Сериал» и «Объяснимо? Не факт!». По состоянию на март 2019 года канал имел 2,4 миллиона подписчиков.

С марта по май 2019 года Дружко был автором и ведущим программы «За гранью реального» на телеканале «Че». 8 апреля 2019 года появился канал «DRUZHKO CHANNEL», на котором с 23 апреля 2019 по 23 сентября 2020 года выкладывались видео различного характера с участием Дружко. Первым проектом стала передача «Ночь в музее».

С 23 февраля по 12 июня 2018 года Дружко появлялся в ежемесячной детской передаче «Дети-герои» на телеканале «Карусель» в роли наставника для четырех детей, совершающих добрые поступки. Это была его единственная работа в детском контенте.

В кинематографе Дружко снялся в более чем двадцати пяти картинах. Среди них эпизодические роли в фильмах «Дитя» (1992) и «Третий дубль» (1992), где он сыграл Гену, мужа Зины. В сериалах его можно было увидеть в «Улицах разбитых фонарей» в разных выпусках, в «Убойной силе» (2000), в криминальной драме «Вызов» (2006), где он сыграл милиционера-специалиста по антиквариату. В исторической драме «Романовы» (2013) он воплотил образ Николая I. Позже появился в «Литейном-8» (2013), «Прокурорской проверке» (2013), «Леснике» (2014), где сыграл бригадира угонщиков по прозвищу «Сума». В 2016 году вернулся в серию «Улицы разбитых фонарей» в роли Михаила Саянова. В 2022 году был замечен в фантастическом боевике «Грозный папа» в камео. В 2024 году сыграл робота-милиционера в комедии «Небриллиантовая рука».