Челябинцам рассказали, чьи зарплаты ближе к зиме подскочили до 200 тысяч рублей

Водители-курьеры могут зарабатывать до 200 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске водители-курьеры могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода стал возможен на фоне сезонного роста спроса на специалистов в сфере доставки. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

«Зарплатный потолок для водителей-курьеров достиг в Челябинске 200 тысяч рублей. За неделю число вакансий в сфере доставки выросло на 12%. За год среднемесячный заработок автокурьеров увеличился на 23%», — говорится в исследовании. При этом в течение года количество вакансий в сервисах доставки снизилось на 11%.

Специалисту с правами категории «В», стажем вождения от года и знанием города предлагают от 50 до 60 тысяч рублей. Кандидат с водительской медицинской справкой, навыками работы с кассовым терминалом и стажем вождения от трех лет может рассчитывать на 60-65 тысяч рублей. Максимальную зарплату от 100 до 200 тысяч рублей готовы предложить специалистам с опытом работы водителем-курьером от двух лет и навыками обработки большого количества доставок.

