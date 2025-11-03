Комната ярости, флоатинг и ипповенция: где избавиться от стресса в Челябинске

Сеанс флоатинга на одного человека в Челябинске в среднем стоит 3,5 тысячи рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинске доступны десятки способов снять внутреннее напряжение и избавиться от стресса. Жители могут разбивать посуду и электронику в комнатах ярости, осваивать метание ножей и сюрикенов, погружаться в чайные церемонии или восстанавливать силы в солевых капсулах. Для любителей животных работают котокафе и центр иппотерапии с лошадьми. Полный гид по антистресс-площадкам города — в обзоре URA.RU.

Время крушить!

DreamLand Park «Бей посуду!»

В центре Челябинска на Кировке в DreamLand Park работает антистресс-аттракцион «Бей посуду!». Посетителям предлагают снять напряжение, разбивая тарелки о стены и пол. Согласно описанию на сайте, громкий грохот помогает выпустить душевный пар. Также можно написать желания и уничтожить тарелки на счастье. Стоимость — 500 рублей с человека. Аттракцион доступен для посетителей с 5 лет, а дети до 7 лет должны находиться в сопровождении лиц старше 12 лет.

Квест-комната «Снятие стресса»

Челябинцам предлагают снять стресс в комнате ярости Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





На улице Танкистов расположена комната ярости — пространство для снятия стресса через разрушение предметов. Гости могут разбивать посуду, электронику и мебель под специальный плейлист. Всем посетителям выдают комплекты защитной экипировки, а также инструменты: кувалды, биты, гвоздодеры и молотки. По окончании сеанса каждый может получить видеозапись с камер наблюдения.

Комната предлагает девять тарифных планов, различающихся количеством участников, продолжительностью сеанса, набором предметов и стоимостью:

Для знакомства с форматом подойдет базовый тариф «Первый раз» стоимостью 2490 рублей. За 30 минут один или два человека смогут разбить набор из 10 предметов посуды, 10 стеклянных изделий и одного секретного предмета. Также предусмотрен детский тариф с адаптированными условиями. Для тех, кто ищет максимальную эмоциональную разгрузку, разработана программа «Сумасшествие». Двухчасовой сеанс проходит под руководством инструктора и включает разрушение 150 предметов посуды, 50 стеклянных изделий, 15 электронных устройств, нескольких предметов мебели и специальных тайных экспонатов. Стоимость — 27 990 рублей.

Релакс для любителей животных

Считается, что общение с кошками является эффективным способом борьбы со стрессом. Мурчание животных способствует снижению уровня кортизола и помогает нормализовать сон. Тактильный контакт с питомцами оказывает медитативное воздействие и стимулирует выработку серотонина и дофамина.

Котокафе «Котофей»

В котокафе на постоянной основе живут более 14 котиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Котокафе представляет собой пространство для релаксации, совмещенное с социальным проектом по пристройству кошек. В заведении постоянно проживают 14-16 питомцев, готовых к общению с посетителями. Гостям предлагают кофе, чай со сладостями. Для развлечения доступны игровая приставка, настольные игры, раскраски-антистресс, книги, головоломки и настольный футбол.

Стоимость посещения рассчитывается по принципу антикафе — оплата только за время пребывания. Первый час для взрослого посетителя стоит 400 рублей, для детей до 11 лет — 250 рублей. Далее действует поминутная оплата по тарифу три рубля в минуту. Также доступен безлимитный тариф стоимостью 700 рублей.

По выходным в заведении часто проводят различные мероприятия, включая занятия котойогой — практикой, направленной на расслабление и самопознание через упражнения в компании кошек.

Ипповенция

В Челябинске доступен современный метод психологической разгрузки — ипповенция. О нем URA.RU рассказала Ирина Морданева, основатель и директор центра иппотерапии и адаптивной верховой езды «Добрая лошадка».

«Ипповенция — это прикосновение к душе лошади. Метод подходит большинству людей и используется в терапевтических целях, тренингах личностного роста, стратегических сессиях и развлекательных программах», — пояснила специалист.

Специальные прогулки с лошадьми помогают людям наладить эмоциональное состояние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Практика сочетает психотерапевтический, психокоррекционный и развивающий аспекты взаимодействия с животными. Она помогает работать с эмоциональными проблемами, способствует развитию коммуникативных навыков и укреплению доверия. Стоимость сеанса в центре «Добрая лошадка» начинается от 2000 рублей за человека.

Отдых в флоатинг-капсулах

Челябинские спа-центры предлагают современный способ снятия стресса — флоатинг. Во время процедуры человек погружается в специальную капсулу или ванну, наполненную раствором магниевой соли высокой концентрации. Температура воды поддерживается на уровне температуры тела, что создает эффект невесомости и способствует полному расслаблению.

Спа-центр Nevesome

Флоатинг подходит как для мужчин, так и для женщин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





В Nevesome сеансы флоатинга помогают снять мышечное напряжение, разгрузить позвоночник и успокоить нервную систему. Посетители могут выбрать продолжительность процедуры — 60, 90 или 120 минут. Тишина и темнота в капсуле позволяют мозгу полностью переключиться. Свет и музыка в капсуле регулируются. После сеанса гостей ожидает чайная церемония. Стоимость начинается от 3500 рублей, также доступны парные сеансы и комбинированные процедуры, например, флоатинг с массажем.

FLOAT CENTER

Аналогичные услуги предлагает FLOAT CENTER, где проводятся сеансы в камере сенсорной депривации. Здесь доступны как индивидуальные сеансы, так и процедуры для двух или трех человек одновременно. Цены на флоатинг в этом центре также стартуют от 3500 рублей.

Чайные церемонии для душевного равновесия

Чайные церемонии являются популярным форматом релаксации, сочетающим в себе знакомство с традиционными напитками и практики самопознания. Такие мероприятия помогают не только обрести внутреннюю гармонию, но и найти новых знакомых.

Магазин чая и кофе «Плантация»

Чайные церемонии регулярно проходят в магазине «Плантация» Фото: Анна Майорова © URA.RU





Пространство регулярно проводит церемонии, совмещенные с дыхательными практиками и медитациями. Гостям предлагают продегустировать не только традиционные чайные сорта, но и какао. Стоимость участия начинается от 750 рублей.

Чайный клуб «Открывай, Сова!»

По информации из социальных сетей заведения, клуб возобновил проведение чайных церемоний. Цена посещения — от 700 рублей.

Поиск новых увлечений: стрелковый спорт и метание

Один из лучших способов борьбы со стрессом — найти занятие по душе. Активные увлечения помогают переключить внимание, выплеснуть накопившееся напряжение и получить новые впечатления. Некоторые из них позволяют не только расслабиться, но и развить концентрацию и физическую форму.

Загородный клуб «Быстрай»

Челябинцам также предлагают посетить стрелковый городок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





Клуб на 9-м километре трассы Челябинск-Уфа предлагает широкий выбор активностей. Гости могут попробовать стрельбу из пневматической винтовки или пистолета — 10 выстрелов стоят 300 рублей. Любителям экзотики доступны стрельба из лука и арбалета за 500 рублей за пять выстрелов, а также метание копья и сюрикенов по такой же цене. Кроме того, доступна программа «Меткий стрелок» стоимостью 2500 рублей, которая включает 20 выстрелов из винтовки, 10 выстрелов из арбалета, 15 метаний копья и 20 выстрелов в биатлоне.

Общероссийская ФСОО «Спортивное метание ножа»