Какие праздники отмечают 3 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Третье ноября 2025 года — дата, объединяющая три значимых праздника, каждый из которых несет в себе глубокий смысл и богатую историю. В этот день Православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого, оставившего неизгладимый след в истории монашества. Одновременно русский народ отмечает Иларионов день — древний праздник, связанный с первыми признаками наступающей зимы и ее приметами. На международной арене третьего ноября признают труд миллионов домохозяек и домохозяев, чья работа часто остается незамеченной обществом. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 3 ноября 2025

Преподобный Иларион Великий

Третье ноября — дата поминовения преподобного Илариона Великого, одной из наиболее почитаемых фигур в Православной церкви и христианском мире. Рожденный в 291 году в палестинском селении Фавафа близ Газы, Иларион с юных лет проявил склонность к познанию и духовному развитию. Его родители отправили мальчика в Александрию — центр науки и культуры древнего мира — где он получил отличное образование и, главное, принял христианство.

В возрасте пятнадцати лет, услышав о легендарном преподобном Антонии Великом, Иларион совершил паломничество, чтобы встретить великого аскета. Два месяца, проведенные рядом с Антонием, стали для молодого Илариона школой духовного совершенствования. Вернувшись в Палестину, он узнал о смерти своих родителей. Это известие стало переломным моментом: раздав все свое имущество и нищим, Иларион принял решение стать отшельником.

Преподобный поселился в безводном, засушливом месте неподалеку от Маиума и начал жизнь в полном уединении. Его суровые подвиги — постоянный пост, ночные молитвы, отказ от всех земных благ — быстро привлекли внимание окружающих. Дьявол устрашал святого видениями и привидениями, но Иларион побеждал искушения непрестанной молитвой и твёрдой верой.

По приданию Господь даровал преподобному Илариону дар исцеления и изгнания бесов. Больные и страждущие приходили к нему в пустыню, и святой врачевал их недуги совершенно безвозмездно, утверждая, что благодать Божия не может быть куплена за деньги. Благодаря его духовному авторитету и чудесным деяниям по всей Палестине начали возникать монастыри. Преподобный переходил от одной обители к другой, утверждая в них строгий аскетический образ жизни.

За семь лет до своей кончины Иларион поселился на Кипре, где продолжал подвизаться в уединении. Он предсказал время своей смерти, которая произошла около 371-372 годов. Преподобный стал основателем нескольких монастырей, первым проповедником монашества в Палестине и духовным отцом для множества монахов. Его жизнь остаётся образцом христианского подвига и духовного совершенства.

Народный праздник 3 ноября 2025

Иларионов день

Иларионов день, отмечаемый по старому календарю 21 октября, а по новому стилю 3 ноября, — один из самых интересных и символичных праздников в русской народной культуре. На Руси это был день, когда люди особенно внимательно наблюдали за природой, пытаясь предугадать, какой будет предстоящая зима и урожай в следующем году. Название праздника связано с памятью святого Илариона, однако его суть глубоко переплетена с земледельческим календарем и астрономическими явлениями.

Главная особенность Иларионова дня заключалась в том, что именно в это время начинала падать первая пороша — легкий снежок, который часто вновь растаивал днем под солнцем. Крестьяне примечали: «Первая пороша — не путь», то есть эта снежная пелена не была надежной дорогой для путешествий. Люди говорили: «Бездорожье хулить — по белу свету не ходить», смирясь с неизбежными трудностями переходного времени года.

На Иларионов день крестьяне практиковали наблюдение за природными явлениями, которые, по их верованиям, указывали на будущее. Если снег ложился на влажную землю и не таял, считалось, что весной рано зацветут подснежники. Это означало ранний приход тепла и надежду на хороший вегетационный период. Если же снег выпадал на мерзлую почву и держался, то крестьяне ожидали обильного урожая пшеницы в наступающем году.

Большие сугробы предвещали непродолжительную зиму, что было благоприятным признаком для домашнего скота и людей. Ясный вечер с красным закатом указывал на надвигающиеся сильные утренние морозы, требующие от хозяев дополнительных мер предосторожности. Юго-восточный ветер предвещал потепление и скорые осадки. Если на Иларионов день все листья еще не упали, то зима ожидалась холодной и продолжительной.

Дым, поднимающийся столбом в любую погоду, означал скорое улучшение погодных условий. Если снег не растаял на деревьях, то ему не суждено было растаять и на земле, что предвещало суровый зимний период. Эти наблюдения передавались из поколения в поколение, становясь частью народной мудрости и сельскохозяйственной практики.

На Иларионов день русский народ придавал огромное значение духовной чистоте и благочестию. Считалось, что именно в этот день активизируется нечистая сила, поэтому люди соблюдали строгие запреты. Перекрёстки особенно опасались, так как верили, что они связаны с потусторонним миром. В этих местах часто хоронили людей, умерших не своей смертью, поэтому там могли появиться беспокойные духи.

Традиция ставить кресты у дороги, где произошли несчастья или смерти, возникла именно из этих верований. Люди верили, что такие кресты защищают живых от воздействия злых сил. На Иларионов день рекомендовалось оставаться дома, не отправляться в дальние путешествия, так как дороги становились непроходимы из-за грязи и первого снега. Считалось, что в дороге человека подстерегают опасности как природного, так и сверхъестественного характера.

Что можно и что нельзя делать 3 ноября 2025

Запреты третьего ноября

Древние русские традиции содержат подробный список действий, которых следует избегать в Иларионов день. Прежде всего, нельзя было поднимать с земли никакие предметы — ни деньги, ни полезные вещи, ни красивые находки. Считалось, что вместе с предметом человек перенимал чужие беды, болезни и несчастья. Это поверье было особенно строгим и не допускало исключений.

Путешествия, особенно дальние, категорически запрещались. В пути человека могли подстерегать не только природные опасности вроде грязных дорог и первого снега, но и встреча с нечистой силой. Люди верили, что перекрёстки в этот день особенно опасны, так как там обитают беспокойные духи.

Брань, ругательства и жалобы на судьбу также были под строгим запретом. Считалось, что вместе с негативными эмоциями в дом может войти печаль, которая затянется на весь год. Рассказывать о своих планах на будущее крайне не рекомендовалось — велика была вероятность того, что задуманное так и не исполнится.

Ссоры и скандалы с домочадцами могли привести к длительным конфликтам, поэтому люди стремились провести день в мире и взаимопонимании. Отказывать просящим, особенно нищим, считалось серьезным грехом. Даже небольшая милостыня в Иларионов день воспринималась как великая духовная щедрость. Принимать подарки от малознакомых людей было опасно — они могли содержать порчу или передать болезни.

Благоприятные дела и рекомендации

Несмотря на многочисленные ограничения, Иларионов день предоставлял и благоприятные возможности. Считалось, что в этот день даже самые трудные задачи даются легче, чем обычно, поэтому рекомендовалось заняться делами, которые долго откладывались. Навещение кладбищ и уборка на могилах перед наступлением заморозков было не только допустимо, но и желательно.

Крестьяне верили, что духи умерших близких приходят в обличье птиц, поэтому рекомендовалось покормить птиц хлебными крошками на ближайшем перекрёстке. Эта традиция, по поверьям, продлевала жизнь и приносила благо всему дому. Встречи и застолья с родственниками и друзьями были желательны и благоприятны.

Веселье и смех в Иларионов день считались магическими действиями, которые обеспечивали радостное настроение на протяжении всей зимы. В народе верили, что если смеяться и веселиться в этот день, то зима пройдёт в радости. Третьего ноября считалось идеальным днем для свадеб, помолвок и романтических предложений. Люди верили, что браки, заключенные в Иларионов день, будут благополучными, полными любви, гармонии и взаимного понимания.

Международный праздник 3 ноября 2025

Международный день домохозяйки и домохозяина: история и современное значение

Международный день домохозяйки и домохозяина, отмечаемый 3 ноября, — относительно молодой, но важный праздник, признающий вклад миллионов людей, посвятивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. Идея учредить этот праздник принадлежит Габриэле Дельгадо, сотруднице Национального института женщин в Мехико. Она первой подчеркнула огромную значимость женщин, которые своим трудом укрепляют семейные узы, создают благоприятные условия для воспитания будущих поколений и вносят неоценимый вклад в развитие общества и государства.

Несмотря на то что ведение домашнего хозяйства не считается официальной профессией в классическом понимании, труд домохозяек и домохозяев представляет собой одну из самых важных и многогранных деятельностей. Домохозяйки традиционно отвечают за финансовые расходы и доходы семьи, занимаются шитьем, стиркой, медицинской помощью, готовкой и уборкой. Сегодня эти обязанности остаются практически неизменными, хотя бытовая техника существенно облегчила их физическую сторону.

По оценкам американских экономистов, работа женщины по дому, если бы она получала зарплату, могла бы приносить значительный доход. Если учесть все ее обязанности и те множественные специальности, которые она исполняет одновременно — повар, уборщица, воспитатель, медсестра, бухгалтер — домохозяйка могла бы зарабатывать около 11 000 долларов в месяц. Однако это остается лишь статистикой, и в реальности данная категория женщин (и мужчин) остается одной из наиболее уязвимых в социальном и экономическом плане.

Несмотря на все усилия, которые домохозяйки вкладывают в создание комфортной и гармоничной жизни для своих близких, в развитие их способностей и образования, такой труд компенсируется лишь любовью и уважением со стороны семьи — чувства, которые трудно выразить в денежных знаках и официальном признании.