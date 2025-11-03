Челябинца лишат прав за еду на «Танке» с номерами «ОХЕ»
За поддельные номерные знаки грозит лишение водительских прав
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинске экипаж ДПС задержал водителя внедорожника GWM Tank 300 с подложными государственными регистрационными знаками. Мужчина установил номера с буквами «ОХЕ» вместо официально выданных «ОЕХ», сообщает Госавтоинспекция Челябинска.
«В свидетельстве регистрации автомобиля GWM Tank 300 буквы регистрационного знака „ОЕХ“, а на автомобиле же были установлены государственные регистрационные знаки, где буквы „ОХЕ“, — говорится в сообщении ведомства. Инспекторы ДПС обнаружили несоответствие при проверке документов и осмотре транспортного средства. Подложные номерные знаки изъяли с автомобиля.
По выявленному факту в отношении водителя составили административный материал. За правонарушение мужчине грозит лишение права управления транспортным средством на срок до одного года. Сотрудники Госавтоинспекции предупредили водителей о серьезности наказания за использование поддельных регистрационных знаков.
