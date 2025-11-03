Арест имущества «Махонинских», Струков без денег, ревнивец с мачете, подорожание ЖКХ: 11 челябинских событий

Прокуратура возвращает в доход государства недополученные в результате преступных схем деньги челябинского бизнеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная прокуратура России инициировала судебное разбирательство против челябинской криминальной структуры «Махонинские». Она требует изъять имущество организации в доход государства. С бывших владельцев уже национализированного ЧЭМК взыскано почти 60 млрд рублей. У экс-губернатора Михаила Юревича забрали 63 квартиры в пользу Минобороны. А оставшийся без ЮГК Константин Струков вынужден занимать деньги. Об этих событиях, а также о новых уголовных делах против чиновников, подорожании жизни с 1 ноября и кровавом утре в одном из челябинских дворов читайте в недельном дайджесте URA.RU.

Арест имущества ОПГ «Махонинские»

Генеральная прокуратура РФ направила иск в суд с требованием о признании челябинской группировки «Махонинские» экстремистской организацией и введении запрета на ее деятельность. Помимо этого, надзорное ведомство намеревается обратить в пользу казны активы преступного сообщества. Их оценивают в 2,5 миллиарда рублей. В иске в качестве ответчиков заявлены 16 физических лиц, среди которых — братья Александр и Андрей Махонины. На объектах, принадлежащих «Махонинским», ФСБ провела обыски, приставы начали арестовывать имущество фигурантов дела, в том числе торговые точки. Подробности этой истории URA.RU собрало для вас в сюжете.

Для экс-директора парка «Таганай» прокуратура затребовала 15 лет

Экс-директора «Таганая» Яковлева также подозревают в получении взяток за разрешение торговать сувенирами на территории парка

Прокуратура требует для бывшего чиновника Минприроды РФ и экс-директора нацпарка «Таганай» Алексея Яковлева 15 лет лишения свободы с штрафом в семь миллионов рублей. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более 3,3 млн рублей. Обвинение утверждает, что с марта 2021 года по декабрь 2022-го Яковлев ежемесячно получал по 50 тысяч рублей от своей преемницы Эльвины Новоселовой, собранные за счет премий сотрудников парка. Деньги он якобы направлял на жизнь в Москве, где работал замдиректора департамента в министерстве.

Сотрудницу отдела контроля СФР обвинили во взятке в 300 тысяч рублей

Заместитель начальника одного из отделов Соцфонда по Челябинской области выступала посредником при передаче взяток от риелторов руководящим работникам Социального фонда. Лишь в одном из установленных случаев размер взятки превысил 300 тысяч рублей. В обмен на денежное вознаграждение заявления о распоряжении средствами материнского капитала рассматривались без препятствий, а также ускорялись проверка и согласование выделения бюджетных средств в обход установленной очередности. Ее задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

А сотрудника АХЧ ЮурГАУ будут судить за взятки на миллион рублей

На имущество обвиняемого в посредничестве во взятке наложен арест

СКР направил в суд уголовное дело 57-летнего замначальника управления по административно-хозяйственной работе Южно-Уральского государственного аграрного университета, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). С июля 2021 года по декабрь 2024-го он брал откаты от директора охранной фирмы — сначала 10 тысяч рублей, затем 30 тысяч ежемесячно, а всего на сумму более одного миллиона рублей — за обеспечение подписания госконтрактов на охрану, несмотря на отсутствие у фирмы необходимого персонала и несоблюдение условий. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области.

С бывших собственников ЧЭМК и «ЧЭМК» взыскали почти 60 млрд рублей

С экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и группы компаний «Ариант» — семей Антиповых, Аристовых и Кретовых — в общей сложности взыскано около 60 миллиардов рублей. Всего им солидарно предъявлены требования на 105 млрд рублей в рамках дела о национализации компаний. Ответчики пытаются оспорить это решение. Подробнее о судебных разбирательствах вокруг компаний читайте в сюжете URA.RU.

А 63 квартиры Юревича и Белоусова передадут военнослужащим

Квартиры экс-губернатора Юревича передадут военнослужащим

Министерство обороны Российской Федерации получило в собственность 63 объекта жилой недвижимости, ранее принадлежавших экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и членам его семьи, а также бывшему депутату Государственной думы Вадиму Белоусову. Квартиры располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и ряде других российских городов. Изъятие недвижимости произошло в рамках взыскания задолженности с бывшего главы региона перед РФ на сумму в почти 19 млрд рублей.

Тем временем экс-владелец ЮГК жалуется на безденежье

Экс-владелец холдинга «Южуралзолото» Константин Струков пожаловался на то, что у него не осталось денег на жизнь и он вынужден их занимать. В очередном иске Генпрокуратуры к бывшему собственнику говорится о том, что Струкову удалось вывести за границу более 163 млрд рублей. Это почти в десять раз больше годовой выручки ЮГК в 17,65 миллиардов рублей. За девять месяцев она, кстати, снизилась на 12,7% в годовом исчислении.

Проезд в общественном транспорте подорожал с 1 ноября 2025 года

С начала ноября в Челябинской агломерации зафиксировано повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Увеличение стоимости составило в среднем от шести до семи рублей. Цены поднялись в Челябинской агломерации. В нее входят Челябинск, Копейск, Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский и Сосновский районы. Стоимость проездного теперь составляет 1600 рублей вместо 1450 рублей.

А с 1 декабря подорожает коммуналка

Помимо проезда в общественном транспорте, в Челябинске с 1 декабря подорожает плата за содержание жилого фонда. Теперь для многоквартирных домов, в подъездах которых установлен один лифт и имеется мусоропровод, тариф составит 33,12 рубля за квадратный метр при наличии газового оборудования и 32,08 рубля — при его отсутствии. В многоквартирных домах без лифтов и мусоропроводов стоимость услуг определена в размере 25,70 рубля за квадратный метр для объектов с газовым оборудованием и 24,66 рубля — для домов без него.

В Миассе с 2026 года вводят туристический налог

Новый налог будут собирать с отелей

Власти Миасса намерены ввести туристический сбор с 2026 года. Двухпроцентный налог будет применяться к ряду объектов, включая гостиницы, отели, хостелы, глэмпинги, базы отдыха, санатории и прочие точки временного проживания. С высокой долей вероятности владельцы указанных объектов заложат данные 2% в итоговую стоимость аренды. Следует отметить, что туристический налог не будет распространяться на аренду квартир.

Челябинец напал с мачете на бывшую жену и ее сожителя