Водителей предупредили о предстоящих снегопадах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за сильных снегопадов в Челябинской области может возникнуть непростая дорожная обстановка. В связи с этим Госавтоинспекция региона опубликовала в своем telegram-канале соответствующее предупреждение.

«В регионе наблюдаются обильные снегопады. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, обращайтесь за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звоните в единую диспетчерскую службу по телефону 112», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве опубликовали видео с дорожной обстановкой в поселке Сулея Саткинского муниципального округа. На кадрах видно влажное асфальтовое покрытие на проезжей части, при этом обочины и деревья вдоль трассы засыпаны снегом.

Предупреждение было опубликовано на фоне приближения к Челябинской области снежного шторма с сильными осадками и гололедицей. Ранее Госавтоинспекция рекомендовала водителям скорректировать планы поездок, а автомобилистам без зимних шин и начинающим водителям посоветовали отказаться от поездок в ближайшие дни. Личный состав региональной Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы для оказания помощи автомобилистам.