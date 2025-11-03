Логотип РИА URA.RU
В аэропорту Челябинска на 12 часов задерживают самолет в Анталию. Скрин

03 ноября 2025 в 07:24
Самолет в Анталию должен был вылететь в шесть утра

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском аэропорту «Курчатов» задержали вылет рейса в Анталию (Турция) почти на 12 часов. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

«Рейс U6 1577 авиакомпании Ural Airlines из Челябинска в Анталью, запланированный на 06:40 3 ноября, задержан до 18:00 по местному времени. Вылет осуществляется из терминала Б аэропорта Челябинск (Баландино)», — говорится на сайте аэропорта.

Задержка, вероятно, связана с тем, что перенесен прилет обратного рейса U6 1578. Самолет из Анталии той же авиакомпании должен был прилететь в Челябинск в 05:15, но приземлится только в 17:00.

По информации онлайн-табло аэропорта Анталии, также задержаны рейсы в Новосибирск и в Палангу (Литва). Причины переноса не известны.

Отдельно отложено время вылета из Челябинска борта авиакомпании Ural Airlines до Сочи. Вместо 09:00 самолет поднимется в воздух в 10:25. 

В аэропорту Челябинска задерживаются рейсы в турецкую Анталию и Сочи

Фото: Аэропорт «Курчатов»

