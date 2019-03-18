В Москве умер мальчик-маугли, который жил в заваленной мусором квартире

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 13:23
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Вывоз мусора из квартиры на Крупской 43. Пермь, вывоз мусора
Мусор в квартиру приносила бабушка мальчика-мауглиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В одной из квартир Москвы найден мертвым семилетний мальчик. Ребенок за свою жизнь почти ни разу не был на улице.

«Мёртвым мальчика обнаружила его мать. Приехавшие врачи диагностировали остановку сердца», — сообщает Life. Ребенок страдал аутизмом. По словам соседей, которые проводит telegram-канал Mash, матери, которая развелась с его отцом, дома почти не было, а бабушка постоянно приносила в квартиру мусор — она страдала накопительством.

Ранее в Москве была спасена пятилетняя девочка-маугли, которая долгое время жила в куче мусора без еды и воды. Девочка почти не говорила и болела гнойным отитом. Позже в детской больнице девочка начала разговаривать.

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