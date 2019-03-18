В Москве умер мальчик-маугли, который жил в заваленной мусором квартире

В одной из квартир Москвы найден мертвым семилетний мальчик. Ребенок за свою жизнь почти ни разу не был на улице.
«Мёртвым мальчика обнаружила его мать. Приехавшие врачи диагностировали остановку сердца», — сообщает Life. Ребенок страдал аутизмом. По словам соседей, которые проводит telegram-канал Mash, матери, которая развелась с его отцом, дома почти не было, а бабушка постоянно приносила в квартиру мусор — она страдала накопительством.
Ранее в Москве была спасена пятилетняя девочка-маугли, которая долгое время жила в куче мусора без еды и воды. Девочка почти не говорила и болела гнойным отитом. Позже в детской больнице девочка начала разговаривать.