Девочка долго жила в куче мусора без еды и воды Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве сотрудники полиции и МЧС спасли запертую в квартире пятилетнюю девочку. Ребенку долгое время приходилось жить в куче мусора без еды и воды.

«В Москве нашли девочку-маугли. Несчастный ребенок жил в джунглях одной из квартир на Ленинградском шоссе», — сообщает Telegram-канал Mash. Соседи давно жаловались на детский плач и запах из квартиры, однако обратиться за помощью решились только сейчас.

Пробравшись в квартиру, спасатели ужаснулись: ребенок соорудил себе берлогу в куче мусора. Девочка не разговаривает и не имеет никаких социальных навыков, в ее шею вросла резинка для волос. Также она больна гнойным отитом.

Как сообщает официальный Youtube-канал Следственного комитета РФ, сейчас ребенка доставили в реанимацию одной из городской больниц. Мать девочки-маугли задержали и уже допросили. Следователи продолжают устанавливать причины произошедшего.