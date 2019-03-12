Брошенная в заваленной мусором квартире девочка-маугли заговорила

Пятилетняя девочка, спасенная в Москве из запертой захламленной квартиры, начала разговаривать. Об этом рассказал журналистам главврач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
По словам медика, ребенок все понимает и общается. «Отдельно какие-то слова она уже стала произносить, — приводит RT слова главврача. — На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается».
При этом, несмотря на ужасающие условия, в которых была обнаружена девочка, каких-то серьезных патологий у нее не обнаружили. Обследование показало лишь наличие респираторной инфекции.
Ранее «девочку-маугли» навестила в больнице уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Омбудсмен отметила, что ребенок не умеет разговаривать, а продукты, которые берет в руки, сначала обнюхивает, напоминает телеканал 360. Девочка, по словам Кузнецовой, развивалась по возрасту и наблюдалась у врачей до 2015 года, после чего мать заявила о переезде.
Пятилетнюю девочку спасли из квартиры на Ленинградском шоссе в Москве 10 марта. В полицию обратились соседи, которые пожаловались детский плач и запах из запертой квартиры. В жилище была обнаружена девочка, которая обитала среди мусора. Мать ребенка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».