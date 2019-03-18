На Урале депутат гордумы предложил купить мэру «юбку в горошек» за неисполнение обещаний

Один из депутатов предложил Александру Самочернову купить юбку в горошек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Артемовском Свердловской области на заседании городской думы депутат Геннадий Виноградов предложил выделить из бюджета деньги для покупки «красной юбки в горошек» мэру Александру Самочернову. В результате глава города пожаловался в прокуратуру из-за нарушения регламента заседания.

Виноградов заявил «URA.RU», что поводом для его необычного предложения стала волокита с назначением нового председателя территориального органа местного самоуправления (ТОМС) в поселке Красногвардейском. «В ноябре я нашел нашего, местного человека, который подходит на эту должность — у него образование и стаж работы в муниципалитете есть. Это было до принятия бюджета. Я привел его к Самочернову — он сказал, пусть документы сдает, все справки и запросы придут — мы его назначим», — рассказал депутат. По словам Виноградова, в итоге до назначения так и не дошло — после нового года все справки от кандидата на должность стали недействительны. После того, как все документы вновь были собраны, оказалось, что на место председателя будет проходить конкурс. Однако его отменили, так как никто, кроме знакомого Виноградова, не заявился.

«Депутат от Буланаша Тагир Тухбатуллин выступал по поводу того, что глава у нас говорит одно, а на самом деле другое. Ну, и я в поддержку встал», — отметил депутат. По словам Виноградова, он привел в пример свой разговор с «одним азербайджанцем», с которым ему приходилось работать. «Он мне доверял. Гена, говорит, я вижу, с кем дело имею — мы же с тобой не в юбках ходим. И у нас не было с ним никаких проблем. А как глава-то себя ведет?» — возмущается депутат. «Я предложил выделить мэру деньги из местного бюджета на юбку красную в горошек, чтобы все понимали, с кем они дело имеют», — объяснил Виноградов.

По мнению главы Артемовского, Виноградов повел себя недопустимо. «Это же народные избранники. Обсуждается один вопрос, а он (Виноградов — прим.ред.) встает, начинает говорить вообще о другом, а председатель его не прерывает, хотя нарушается регламент», — рассказал Самочернов «URA.RU». Он отметил, что обратился в прокуратуру в связи с нарушением регламента и ждет решения. «К сожалению, у нас депутаты могут позволить себе творить все, что им вздумается. А мы, муниципальные служащие, не дай Бог какое-то высказывание — нас сразу начнут критиковать», — посетовал он.