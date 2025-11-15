Постановление суда в законную силу не вступило Фото: Илья Московец © URA.RU

Синарский районный суд города Каменска-Уральского избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для свердловчанина, который попылался провезти на территорию ИК-47 гранату, автомат Калашникова и другое оружие. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Суд избрал Чепалову З.В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года», — сообщили в ведомстве. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Незаконный груз был обнаружен в кабине грузовика в ходе досмотра на КПП. Были изъяты: автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, телефоны и аксессуары к ним.

