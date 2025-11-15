Логотип РИА URA.RU
Свердловчанин, попытавшийся провезти гранату в колонию, отметит Новый год за решеткой. Фото

Гранату и автомат попытался провезти свердловчанин в колонию №47
15 ноября 2025 в 12:06
Постановление суда в законную силу не вступило

Фото: Илья Московец © URA.RU

Синарский районный суд города Каменска-Уральского избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для свердловчанина, который попылался провезти на территорию ИК-47 гранату, автомат Калашникова и другое оружие. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Суд избрал Чепалову З.В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года», — сообщили в ведомстве. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых веществ.

Незаконный груз был обнаружен в кабине грузовика в ходе досмотра на КПП. Были изъяты: автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, телефоны и аксессуары к ним.

Фото обвиняемого

Фото: объединенная пресс-служба судов Свердловской области

