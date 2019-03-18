В России с 1 апреля поднимут пенсии

Правительство России поднимет социальные пенсии на 2%. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля социальных пенсий в размере 1,02», — говорится в тексте документа. Также правительство постановило Пенсионному Фонду России проинформировать об изменениях свои региональные отделения.
18 марта комитет Госдумы разрешил допустить ко второму чтению законопроект, предполагающий повышение пенсий россиянам сверх прожиточного минимума, отмечает агентство Nation News. Как напоминает «Национальная служба новостей», закон инициирован президентом России Владимиром Путиным.
Из документа следует, что социальные доплаты пенсионерам пересчитают без учета текущей индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, законопроект предполагает, что получатели социальных пенсий будут всегда обеспечены материальной помощью, размер которой превысит сумму прожиточного минимума, установленного в каждом отдельном регионе.