На Ямале придумали новую льготу для бюджетников

На Ямале некоторые специалисты смогут получить помощь от окружного правительства при покупке жилья в новостройках. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети Instagram.
«С сегодняшнего дня начинаем принимать заявки на участие в новой жилищной программе. Она поможет купить собственное жильё специалистам: врачам, учителям, работникам культуры и спорта. Помощь ямальцам, считаю, существенная — 40% расчётной стоимости квартиры. Выплата пригодится для уплаты первоначального взноса по ипотеке или приобретения готового жилья», — отметил губернатор. Он уточнил, что ежегодно, вплоть до 2021 года, помощь будут получать 615 семей. Для этого строители возведут около 200 жилых домов.
В окружном правительстве корреспонденту «URA.RU» сообщили, что данная программа призвана решить проблему дефицита кадров в регионе. Так, на данный момент в округе есть потребность в 60 врачах узкой специальности. Уточнить, сколько специалистов требуются в сферах образования, культуры и спорта, пока не удалось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С сегодняшнего дня начинаем принимать заявки на участие в новой жилищной программе. Она поможет купить собственное жильё нашим специалистам: врачам, учителям, работникам культуры, спорта. Помощь ямальцам, считаю, существенная - 40% расчётной стоимости квартиры. ? Финансирование программы заложили сразу до 2021 года - ежегодно выплату будут получать по 615 семей. Важная деталь: деньги выделяем на покупку жилья в новостройках. Строители обещают возвести порядка 200 жилых домов по всему округу за три года. Выплата пригодится для уплаты первоначального взноса по ипотеке или приобретения готового жилья. ? Подробности участия в программе - в аккаунте департамента строительства @stroim_yamal #янао #ямал