В ключевом департаменте зауральского правительства сократили руководство, чтобы сэкономить деньги

Новая структура руководства департамента образования и науки Курганской области вступит в силу 8 апреля. Число заместителей директора будет сокращено в два раза. Это позволит сэкономить бюджетные средства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
«Экономить начали с себя, — заявил директор департамента Эдуард Абрамов. — Вместо ставки четырех заместителей директора департамента, которые были ранее, остались только две. Должность первого заместителя упраздняется». По словам Абрамова, бюджетные средства, которые получится сэкономить после изменения структуры, планируется направить в образовательные учреждения. Новая структура ведомства позволит больше внимания уделять проектному управлению, IT-технологиям, работе с педагогическими кадрами, информационно-аналитической деятельности и другим вопросам.
Как сообщили «URA.RU» в департаменте, один из заместителей будет курировать все направления работы. На эту должность назначат Ивана Хлебникова, который сейчас является первым замдиректора департамента. Второй заместитель будет возглавлять управление общего и профессионального образования — оно будет создано к 8 апреля. Эту должность предложено занять Елене Ситниковой, которая сейчас возглавляет отдел общего образования.
Отметим, что один из заместителей директора департамента, Андрей Кочеров, на прошлой неделе покинул свою должность по собственному желанию. В департаменте рассказали «URA.RU», что он в ближайшее время может возглавить одну из школ города Кургана.