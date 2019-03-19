У мусорной реформы в Свердловской области появился свой логотип. Как стало известно «URA.RU» от источников, изображение 19 марта было утверждено на совещании у вице-губернатора региона Сергея Бидонько. Картинку будут использовать в социальной рекламе и различных разъяснительных материалах.
«Все три оператора, работающие в регионе, теперь обязаны всю технику и свои предприятия брендировать таким логотипом», — рассказал инсайдер агентства. По его словам, чиновники также условились теперь называть мусорную реформу «национальным экологическим проектом».
Логотип из себя представляет небольшой круг, выполненный в голубом, синем, зеленом цветах. Внутри фигуры видны очертания Свердловской области, за ней — горы, а снизу холмы. Изображение обведено надписью: «Область чистоты. Нацпроект „Экология“».
Заместитель министра ЖКХ по ТКО Егор Свалов в беседе с «URA.RU» подтвердил появление собственной айдентики у мусорной реформы, но заметил, что созданием картинки занимался департамент внутренней политики региона: «Логотип нужен для информирования граждан, для популяризации чистоты».
Бренд-дизайн директор рекламного агентства «Восход» рекламного агентства «Восход» Владислав Деревянных по просьбе «URA.RU» оценил лого: «Охарактеризовать данный знак можно одним словом — „экологичненько“, что, я думаю, и требовалось от исполнителя. С точки зрения логотипостроения работа выполнена хорошо и относительно шаблонно: круговая композиция, горы, полянки, леса и, конечно же, силуэт области, чего в целом достаточно для того, чтоб данная айдентика выполняла свою несложную задачу».
Мусорная реформа стартовала по всей России с начала 2019 года. Теперь вывозом отходов из населенных пунктов занимаются региональные операторы. В Свердловской области это: ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Рифей» и ТБО «Экосервис». Жители Среднего Урала встретили изменения с возмущением, так как цены на услуги операторов оказались одними из самых высоких по России.