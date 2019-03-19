Отставки Дубровского и Ковтун объясняют главный принцип кадровой политики Кремля

Новые управленцы должны отвечать нескольким требованиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отставки губернаторов Челябинской и Мурманской области, а также следующие за ними назначения раскрывают главный принцип кремлевской кадровой политики, рассказал «URA.RU» президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. По его мнению, врио подбираются с учетом их разностороннего опыта работы.

«Это люди, которые знакомы с различными практиками. Из властных структур, больших корпораций, бизнеса, с опытом работы на муниципальной службе, в исполнительной и законодательной власти», — подчеркнул Гусев.

В качестве примера он привел Алексея Текслера, который был назначен врио губернатора Челябинской области. «Он понимает не только как строится власть, но и бизнес», — сказал эксперт. Напомним, с 1990 по 2007 год Текслер занимал различные должности в Норильском горно-металлургическом комбинате. В 2008—2009 году он возглавлял Норильск. С 2011 года работал в бизнесе. В 2013 году был назначен на должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации.

Характерным моментом на фоне отставок стала встреча президента РФ Владимира Путина с участниками конкурса «Лидеры России», говорит Гусев. «Это также подчеркивает особое внимание к кадровой политике. Такие люди обладают новым опытом, новыми взглядами, и способны по-другому слушать людей», — заметил он.

Напомним, 19 марта Путин одобрил отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который обратился к нему с соответствующим заявлением. Причины своего решения Дубровский не объяснил. Исполняющим обязанности главы региона назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Кроме того, 19 марта стало известно об отставке главы Мурманской области Марины Ковтун. По данным РБК, она подала соответствующее прошение накануне вечером. Имя ее преемника пока неизвестно. Официально об отставке также пока не объявлено.