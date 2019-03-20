Авиакатастрофы в России связали с острым дефицитом пилотов

Очень часто авиакатастрофы происходят из-за ошибок пилотов, признают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакатастрофы в России чаще всего происходят из-за острой нехватки квалифицированных кадров и низкой подготовки летного состава. Об этом «URA.RU» заявил член комиссии при президенте по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

«Сейчас не готовят пилотов, а готовят операторов быстродействующих машин со знанием английского языка пятого уровня. Вот и все! А надо готовить летчиков. Как ты, например, посадишь оператора в истребитель, когда он там один?!» — заявил собеседник агентства. По его словам, современная подготовка пилотов гражданской авиации «заточена исключительно на Boeing и Airbus». «Все программное обеспечение там американское. Но американцы никогда хорошими летчиками не были. Они никогда не попадали даже в десятку лучших летчиков мира. СССР всегда делил с французами первые места», — сказал Сытник. Он признал, что дефицит кадров в гражданской авиации стал еще острее: «Училища летные все позакрывали. В результате — нет летчиков, нет штурманов».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на доклад Межгосударственного авиационного комитета сообщили о том, что число жертв крушения самолетов в России в 2018 году выросло в 2,5 раза. Так, в странах бывшего СССР в результате авиакатастроф в прошлом году погибли 164 человека, из них 128 пришлись на Россию. Годом ранее число погибших в результате крушения самолетов на просторах бывшего Советского Союза и России составляло 74 и 51 человек соответственно. При этом в 75% случаев причиной происшествий признан человеческий фактор.

Напомним, в 2017 году суд признал незаконной деятельность Челябинского летного училища гражданской авиации по обучению пилотов из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра, выданного Росавиацией. Закрытие учебного заведения сопровождалось громким скандалом. Ранее авиаучилище было закрыто в Ейске. Несколько лет назад перестало выпускать курсантов и Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации Судеца В. А.