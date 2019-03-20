В Якутске арестовали соучастников похищения женщины, из-за которого на улицы вышли сотни людей

В Якутске арестовали двух мужчин, якобы причастных к изнасилованию похищенной горожанки. Об этом сообщила пресс-секретарь Городского суда Якутска Варвара Слепцова.
«Мужчин, которые по версии следствия принимали участие в незаконном лишении свободы жительницы Якутска, заключили под стражу на время дополнительного расследования до 17 мая», — цитирует Слепцову РИА «Новости». Ранее был арестован главный фигурант, которого обвинили в изнасиловании.
Женщина стала жертвой преступления 17 марта, напоминает RT. Когда она возвращалась домой поздним вечером, проезжавший мимо водитель похитил ее, а после увез в гараж и изнасиловал. После этого он отвез ее в автомастерскую, где пострадавшую охраняли двое его друзей.
Позже пользователи соцсетей предположили, что мужчина — выходец из Киргизии, который приехал в Якутск на заработки. Как отмечает портал Readovka.news, из-за резонансного происшествия на улицы города вышли около 200 человек, требовавших наказать виновника преступления по всей строгости закона.