В Якутске арестовали соучастников похищения женщины, из-за которого на улицы вышли сотни людей

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 22:45
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Наручники, наручники, арест, заключение, приковать, лишение свободы
Соучастники арестованы до 17 маяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Якутске арестовали двух мужчин, якобы причастных к изнасилованию похищенной горожанки. Об этом сообщила пресс-секретарь Городского суда Якутска Варвара Слепцова.

«Мужчин, которые по версии следствия принимали участие в незаконном лишении свободы жительницы Якутска, заключили под стражу на время дополнительного расследования до 17 мая», — цитирует Слепцову РИА «Новости». Ранее был арестован главный фигурант, которого обвинили в изнасиловании.

Женщина стала жертвой преступления 17 марта, напоминает RT. Когда она возвращалась домой поздним вечером, проезжавший мимо водитель похитил ее, а после увез в гараж и изнасиловал. После этого он отвез ее в автомастерскую, где пострадавшую охраняли двое его друзей.

Позже пользователи соцсетей предположили, что мужчина — выходец из Киргизии, который приехал в Якутск на заработки. Как отмечает портал Readovka.news, из-за резонансного происшествия на улицы города вышли около 200 человек, требовавших наказать виновника преступления по всей строгости закона.

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