После переименования столицы Казахстана Астаны в Нурсултан пользователи социальных сетей устроили флешмоб. Они начали заменять слова в названиях известных фильмов и песен на «Нурсултан». Такая же приставка появилась в названиях многих telegram-каналов.
«Замени слово в названии фильма словом Нурсултан! Поехали! Нурсултан наносит ответный удар!», — написал на своей странице пользователь Yoghikitt. На его призыв откликнулись тысячи других людей.
«Оранжевое нурсултан, оранжевое нурсултан, оранжевая нурсултан, оранжевый верблюд, оранжевые нурсултаны оранжевым нурсултанам оранжевые нурсултаны оранжево нурсултан», — пишет MMetarch. «Девушка с татуировкой Нурсултана!», — шутит Den_Muller. «Нурсултан Абишевич меняет профессию», — предлагает свой вариант Pechenyshkin.
За трендом последовали и в мессенджере Telegram. Популярные каналы переименовались в «Нурсултан под чинарой», «Пятницкий Нурсултан», «Караульный Нурсултан», «Запросы Нурсултана» и многие другие.
Депутаты государственного парламента Казахстана 20 марта приняли решение переименовать столицу Казахстана Астану в честь сложившего полномочия президента страны Нурсултана Назарбаева, назвав ее Нурсултаном, напоминает агентство Nation News. О решении покинуть свой пост Назарбаев заявил в видеообращении к народу в прямом эфире. До выборов нового президента его обязанности временно будет исполнять председатель сената Касым-Жомарт Токаев, отмечает ИА FlashSiberia.
20 марта 2019 г.
Оранжевое нурсултан, оранжевое нурсултан,— Metarch (@MMetarch) 20 марта 2019 г.
Оранжевая нурсултан, оранжевый верблюд,
Оранжевые нурсултаны оранжевым нурсултанам
Оранжевые нурсултаны оранжево нурсултан.
Совсем с ума посходили ???? pic.twitter.com/wz0OsnUUG0— нурсултан (@SardorBabaev) 20 марта 2019 г.
Нурсултан Абишевич меняет профессию.— Гекльберри (@Pechenyshkin) 20 марта 2019 г.
Девушка с татуировкой Нурсултана!— Отец на старом Форде (@Den_Muller) 20 марта 2019 г.