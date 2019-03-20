В социальных сетях устроили флешмоб из-за переименования Астаны. ФОТО

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 23:12
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Нурсултан Назарбаев, назарбаев нурсултан
Флешмоб запустили из-за переименования столицы КазахстанаФото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

После переименования столицы Казахстана Астаны в Нурсултан пользователи социальных сетей устроили флешмоб. Они начали заменять слова в названиях известных фильмов и песен на «Нурсултан». Такая же приставка появилась в названиях многих telegram-каналов.

«Замени слово в названии фильма словом Нурсултан! Поехали! Нурсултан наносит ответный удар!», — написал на своей странице пользователь Yoghikitt. На его призыв откликнулись тысячи других людей.

«Оранжевое нурсултан, оранжевое нурсултан, оранжевая нурсултан, оранжевый верблюд, оранжевые нурсултаны оранжевым нурсултанам оранжевые нурсултаны оранжево нурсултан», — пишет MMetarch. «Девушка с татуировкой Нурсултана!», — шутит Den_Muller. «Нурсултан Абишевич меняет профессию», — предлагает свой вариант Pechenyshkin.

За трендом последовали и в мессенджере Telegram. Популярные каналы переименовались в «Нурсултан под чинарой», «Пятницкий Нурсултан», «Караульный Нурсултан», «Запросы Нурсултана» и многие другие.

Депутаты государственного парламента Казахстана 20 марта приняли решение переименовать столицу Казахстана Астану в честь сложившего полномочия президента страны Нурсултана Назарбаева, назвав ее Нурсултаном, напоминает агентство Nation News. О решении покинуть свой пост Назарбаев заявил в видеообращении к народу в прямом эфире. До выборов нового президента его обязанности временно будет исполнять председатель сената Касым-Жомарт Токаев, отмечает ИА FlashSiberia.

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