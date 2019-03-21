В Югре предупреждают об опасности подтопления населенных пунктов. Такой прогноз сделал окружной центр анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности «Центроспас-Югория», сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
Спасатели ориентируются на два возможных сценария. В случае ранней и затяжной весны вероятность образования заторов льда и экстремально высокого уровня воды в реках почти минимальна. «При позднем вскрытии рек и значительных снегозапасах на конец зимы на всем водосборе Оби, включая Иртыш, создаются предпосылки увеличения вероятности затопления населенных пунктов на территориях Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Ханты-Мансийского, Березовского и Белоярского районов», — отмечают в «Центроспас-Югории». Это означает, что при неблагоприятном сценарии могут пострадать населенные пункты на половине региона.
Спасатели уже определили места, где планируют провести ледовзрывные работы. В ведомстве также отметили, что это лишь предварительные прогнозы, а более детальный составит Росгидромет. В 2015 году, как сообщало «URA.RU», Югра пережила сильнейшее наводнение. В Сургуте, в центре города, река Сайма вышла из берегов, в Нижневартовске и Мегионе Обь затопила прибрежные поселки — тысячи частных домов и дачных участков оказались непригодны для жизни.